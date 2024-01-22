我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能改變他…中國女留學生遭多次家暴 被勒頸才報警

這5種全穀物 有助降低胰島素阻抗

橙縣華人商會基金會獎學金 即日開放申請

記者張宏/洛杉磯即時報導
基金會會長林瑪麗（Mary Lin）發言。（記者張宏／攝影）
基金會會長林瑪麗（Mary Lin）發言。（記者張宏／攝影）

橙縣華人商會基金會（Orange County Chinese-American Chamber of Commerce Foundation）18日宣布2024年獎學金申請持續中，鼓勵父母雙方至少一人是華裔，家住橙縣或洛縣且家庭收入不高於當地收入中位數80%的學生申請。

基金會會長林瑪麗（Mary Lin）表示，橙縣華人商會1989年成立，旗下基金會從1995年起，開始提供大學獎學金。2015年由橙縣華人商會基金會接手運作後，大幅調整獎學金金額，從每年3000元提升至5000元，支持優秀華裔子弟完成大學夢想。目前已幫助90名學生，每年基金都會支付十名獎學金獲得者，每年每人5000元，持續四年。她呼籲社會各界愛心人士，能積極參與基金會的這項善舉，助力優秀學生圓夢。

林瑪麗說，獎學金開放申請至3月中旬，5月20日公布結果。申請者家長須提供兩年稅表和IRS Form4506T（簽名原件），且學生必須是2024年應屆大學即將入學學生，須提供自傳、推薦信和高中成績單（GPA3.0以上），詳情可登錄www.occaccf.org。

僑領蔡成華是基金會顧問，他表示，華人重視教育，基金會長期致力於幫助華裔和少數族裔青少年成長。基金會未來需要更多人加入，擴大資金規模，希望基金會未來不僅有獎學金，還有助學金。

橙縣華人商會前會長郭秀梅（Karen Kuo Limb）表示，每年獎學金都有來自洛縣和橙縣30到50人申請，為找到那些真正需要幫助且品學兼優的學生，基金會有專門的評審委員會，大家要去家訪和至少兩輪面試，才會做出決定。今年針對申請者家庭收入額度也增加一定彈性，雖然審核工作變得更複雜，但是能讓真正需要幫助的人獲得這筆獎學金非常值得。

橙縣華人商會基金會18日宣布2024年獎學金申請持續中。（記者張宏／攝影）
橙縣華人商會基金會18日宣布2024年獎學金申請持續中。（記者張宏／攝影）

橙縣 華人 華裔

上一則

蒙市慘案周年 政要「希望與療癒」圓桌會議談限槍

延伸閱讀

2024台美人獎學金 即日開放申請

2024台美人獎學金 即日開放申請
橙縣破獲羅馬尼亞犯罪團夥 竊取低收入福利轉帳卡

橙縣破獲羅馬尼亞犯罪團夥 竊取低收入福利轉帳卡
蒙市槍案遇難者顏美美家人設獎學金 助高中生實現夢想

蒙市槍案遇難者顏美美家人設獎學金 助高中生實現夢想
諾魯與台斷交 尚有30學生拿外交部台灣獎學金

諾魯與台斷交 尚有30學生拿外交部台灣獎學金
橙縣開發400英畝住宅 被指危害生態

橙縣開發400英畝住宅 被指危害生態
僑委會與台大學 推聯名獎學金

僑委會與台大學 推聯名獎學金

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52

超人氣

更多 >
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開

自稱不靠身高、靠顏值吃飯… 「天王嫂」方媛綜藝首秀氣場大開