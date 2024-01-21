我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股衝上歷史新高 分析師憂未來漲勢可能趨緩

哈瑪斯：突襲以色列屬必要作為 承認有過失

洛市社區成盜竊「天堂」 一夜間超50輛車被砸

洛杉磯訊
汽車盜竊案其中一輛被砸車輛。（NBC NEWS）
汽車盜竊案其中一輛被砸車輛。（NBC NEWS）

洛杉磯市Westchester社區20日晚發生多起汽車盜竊案，多達50輛車的車窗被砸碎，車內財物遭盜竊。

洛市警局稱，盜竊可能發生在19日晚到20日凌晨之間，Westchester社區沿街停放的車輛，有多達50輛的車窗玻璃破損。部分遭賊入侵的車輛，停在Lincoln大道東北部的83街和85街之間。

一位屋主的監視器，拍到嫌犯靠近並砸碎車窗畫面。監控顯示，兩名身穿深色衣服，持手電筒的竊賊分工作案，一嫌站在車輛乘客側車門前盯梢，另一名竊賊用手電查看車內是否有財物。

其中一名受害車主表示，「早晨出門時，發現汽車駕駛側的擋風玻璃破裂，我起初以為是石頭砸的，然後看到街上其他汽車的窗戶被打碎，我才明白是遭盜竊。」另一名受害車主Isabella Luppino說，「我的車窗被砸碎，車內被翻了個底朝天，他們拿走車內的30元現金。」

除數百元的維修費令人頭痛外，居民們還表示，他們感到被侵犯，因為許多車內物品被滿地亂扔。還有許多居民擔憂犯罪率上升，居民Frank Bower說，這令人不安，已經形成一種趨勢，這個街區犯罪頻繁，白天還發生過入室盜竊。

受害車主們20日向警方報告，目前還無法獲得嫌犯的體貌描述。警局正在查看多個家庭的監控，希望找到破案線索。 有相關訊息的人，請與洛市警局聯繫聯繫。

居民的監控器顯示，兩名嫌疑人合夥分工作案。（ABC NEWS)
居民的監控器顯示，兩名嫌疑人合夥分工作案。（ABC NEWS)

洛杉磯

上一則

超勇敢 南加爾灣11歲男童 助父親嚇退2持槍劫匪

延伸閱讀

澎湖烏崁高麗菜王比賽 單顆最重18.8斤封王

澎湖烏崁高麗菜王比賽 單顆最重18.8斤封王
洛縣社區面臨嚴重盜竊潮 警民合作舉辦守望相助

洛縣社區面臨嚴重盜竊潮 警民合作舉辦守望相助
布碌崙重罪犯罪率 呈下降趨勢

布碌崙重罪犯罪率 呈下降趨勢
洛市麵包店遭5匪搶劫 員工被威脅推進小房間...

洛市麵包店遭5匪搶劫 員工被威脅推進小房間...
洛市警局社區通報 增仇恨事件

洛市警局社區通報 增仇恨事件
市警局重點打擊商店盜竊 寇頓稱讚

市警局重點打擊商店盜竊 寇頓稱讚

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52
李薇和前男友格林。（左圖來自聖馬刁縣警局，右邊圖片來自網路）

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

2024-01-15 18:29

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作
780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免