洛市社區成盜竊「天堂」 一夜間超50輛車被砸

汽車盜竊案其中一輛被砸車輛。（NBC NEWS）

洛杉磯 市Westchester社區20日晚發生多起汽車盜竊案，多達50輛車的車窗被砸碎，車內財物遭盜竊。

洛市警局稱，盜竊可能發生在19日晚到20日凌晨之間，Westchester社區沿街停放的車輛，有多達50輛的車窗玻璃破損。部分遭賊入侵的車輛，停在Lincoln大道東北部的83街和85街之間。

一位屋主的監視器，拍到嫌犯靠近並砸碎車窗畫面。監控顯示，兩名身穿深色衣服，持手電筒的竊賊分工作案，一嫌站在車輛乘客側車門前盯梢，另一名竊賊用手電查看車內是否有財物。

其中一名受害車主表示，「早晨出門時，發現汽車駕駛側的擋風玻璃破裂，我起初以為是石頭砸的，然後看到街上其他汽車的窗戶被打碎，我才明白是遭盜竊。」另一名受害車主Isabella Luppino說，「我的車窗被砸碎，車內被翻了個底朝天，他們拿走車內的30元現金。」

除數百元的維修費令人頭痛外，居民們還表示，他們感到被侵犯，因為許多車內物品被滿地亂扔。還有許多居民擔憂犯罪率上升，居民Frank Bower說，這令人不安，已經形成一種趨勢，這個街區犯罪頻繁，白天還發生過入室盜竊。