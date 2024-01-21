超勇敢 南加爾灣11歲男童 助父親嚇退2持槍劫匪

男子從洛杉磯縣一家賭場返回住所後，遭兩蒙面持槍男子搶劫。（現場監控）

南加州 的治安狀況令人擔憂，出入賭場這類人流密集的場所更需謹慎。18日晚，一名居住在橙縣爾灣 市（Irvine）的男子從賭場返回住所後，遭兩名蒙面持槍男搶劫；幸運的是，他11歲兒子挺身而出，竟嚇跑持槍劫匪。

視頻來源：現場監控 記者趙健/後製

這起事件發生在爾灣市Northwood區一個設有警衛值守的門禁社區內，男子住所的監控攝像頭記錄搶劫的全過程。 當晚約10時，該男子在自家門口車道上，被兩名全身黑衣的蒙面持槍劫匪威脅。從監控錄像可以聽到，當兩名劫匪靠近受害男子時，他驚聲尖叫，並不斷向劫匪道歉，稱身上沒有現金，不要殺害他的家人。

據受害者妻子描述，劫匪出現約30秒後，夫妻倆11歲的兒子從屋內衝出來想要查看情況，兩名劫匪隨即倉皇而逃。她認為是孩子突然出現，嚇退了劫匪，並為兒子的勇敢感到驕傲。但她同時表示，若遇到兇殘犯罪分子，結果可能截然不同。

妻子表示，丈夫當晚是從洛杉磯縣一家賭場回來，搶劫者很可能是一路尾隨丈夫的車進入小區，才得以通過小區的門禁，並避開保安監視。

當地警方目前正在調查此案，並尋求公眾提供線索。爾灣警方證實，這起案件中劫匪使用的是模型手槍。