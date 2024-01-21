開政府車打砸搶 洛縣15蒙面劫匪大肆搜刮財物

十多名嫌疑人瘋狂衝進店內大肆搜刮。（KTLA5）

洛杉磯 縣貝爾弗勞華市（Bellflower）一家商店，21日凌晨被一群蒙面劫匪打砸搶。監控視頻顯示，歹徒開著一輛據稱是政府的汽車衝撞商家大門，十多名嫌犯瘋狂衝進店內大肆搜刮，抱走成捆財物。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

洛杉磯縣警察局（LASD）稱，這起明目張膽的入室盜竊案，發生在21日凌晨4時45分左右，受害商鋪是一家非裔 經營的店，店名叫Hype Kingdom，專門銷售服裝、鞋子和配件等，案發地點位於貝爾弗勞爾市Lakewood Boulevard大道17200號街區。

現場監控顯示，劫匪十分猖獗，開著灰色轎車，多次倒車衝入商店。隨後十多名蒙面劫匪，統一穿衛衣、戴帽子，蜂擁闖進店內，瘋狂洗劫店內商品；他們離開時，成捆抱著這些商品，因為店門被汽車砸壞後， 破碎的門框掉落擋住出入，有些劫匪就匍匐在地，爬行逃離現場。

從畫面可以看到，案發時衝撞商家的汽車就停在店中間。警方證實，嫌犯使用的是政府車輛，但這輛車究竟來自何處，是否劫匪竊盜所得，當局尚未公布相關資訊。