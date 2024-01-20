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華人藥房連遭6次偷搶 一粒藥黑市賣百元 重金設安保

記者張宏/洛杉磯即時報導
聖蓋博一家華人藥房的門窗都用鐵條鐵網護住。（記者張宏／攝影）
聖蓋博一家華人藥房的門窗都用鐵條鐵網護住。（記者張宏／攝影）

鎮靜藥物黑市行情好，導致聖蓋博谷盜賊偷藥搶藥太猖狂，幾乎每家華人藥房都受災，有一家接連被偷搶六七次，甚至盜賊還從隔壁挖洞進入藥房。華人業者不得不花重金升級保安，在門窗裝上鐵條和鐵網，安裝攝像頭和防彈玻璃。

（影音來源：記者張宏）

聖蓋博一家華人藥房前門後的門窗都用鐵條鐵網護住，後門不僅有攝像頭還裝著大喇叭，店內窗口全部使用防彈玻璃。華人店家Nina說，真的被偷搶怕了，她在當地開業幾十年，近年來治安每況愈下，店裡連續被偷搶六次，甚至盜賊還從隔壁挖洞進入她的藥房。她不得不把隔壁的門窗也裝上鐵條和鐵網以及加固門鎖，前後花費近萬元，另外再加裝大喇叭，其音量周圍幾十米都能聽得到，指望能嚇住賊人，否則實在沒有別的辦法。

Nina說，盜賊搶匪的目標只有一個就是管制藥，為了拿到這些藥，即使地上有百元大鈔都顧不上撿。因為這些藥每一粒在黑市上都價值數百元，搶到這些藥能換百萬元，一本萬利，食髓知味。不僅她的兩家藥房都遭遇過搶匪盜賊，周邊的其他華人藥房也都被偷搶過，因為偷搶次數過多，導致保險公司差點不賣保險給她。

Nina根據盜賊作案的監控錄像總結出，他們每次作案時間都會控制在四分鐘到六分鐘內，不管有無得手就會離開，因為此後警察可能會趕到。同時盜賊也了解其藥房管制藥存放的位置，為此，Nina使用「燈下黑」的伎倆，把管制藥直接放在藥架上，反而可能蒙過搶匪。

她的店不僅遭遇過盜賊，還有持槍搶匪。曾有一個非裔把槍裝在一個黑色塑膠袋走進來，隨後將袋子丟在桌子上，索要管制藥，Nina回答這裡沒有這類藥，對方才離去。她告訴藥房工作人員，遇到搶匪，要拿著手機慢慢走到外面報警。通常這類搶匪不會傷人，但是如果留在室內可能會被綁，她的一個同行之前就曾被搶匪綁起來。據她所知，幾乎聖蓋博谷華人藥房都被搶過，大家每天提心吊膽。

更多有關藥房被搶專題請關注1月21日洛杉磯報版B1新聞

前後門的鎖也是特別設置，花費數百元。（記者張宏／攝影）
前後門的鎖也是特別設置，花費數百元。（記者張宏／攝影）
為防賊，華人藥房業者花重金升級安保，安裝攝像頭和大喇叭。（記者張宏／攝影）
為防賊，華人藥房業者花重金升級安保，安裝攝像頭和大喇叭。（記者張宏／攝影）

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