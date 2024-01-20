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橙縣破獲羅馬尼亞犯罪團夥 竊取低收入福利轉帳卡

洛杉磯訊
當局逮捕 48 名羅馬尼亞犯罪團伙成員，他們透過竊取低收入居民的福利卡（EBT）非法獲取數十萬元，並將嬰兒配方奶粉走私至墨西哥。（史匹澤X （推特）取材）
當局逮捕 48 名羅馬尼亞犯罪團伙成員，他們透過竊取低收入居民的福利卡（EBT）非法獲取數十萬元，並將嬰兒配方奶粉走私至墨西哥。（史匹澤X （推特）取材）

加州橙縣當局近日逮捕 48 名涉嫌為羅馬尼亞犯罪集團成員，他們被指控透過竊取加州低收入居民的電子福利卡（Electronic Benefit Transfer, EBT），非法獲取數十萬元。犯罪團伙在商店安裝盜讀設備，從而從 EBT 卡上竊取個資，而這些卡片通常被低收入家庭用於購買食品和嬰兒配方奶粉。

這些犯罪分子在獲取信息後，迅速消耗卡中資金，主要購買大量嬰兒配方奶粉，然後將其運往墨西哥，與當地販毒集團進行交易。許多受害者在購買日常雜貨時才意識到自己的福利卡資金已被竊取。橙縣地方檢察官史匹澤（Todd Spitzer）表示，這些犯罪行為的受害者大多是努力為家庭謀生的單親母親和需要社會援助的勞動者。而截至去年，加州就因此類犯罪活動損失了約 1.08 億元的 CalWORKS 福利。

這次行動中，據官員透露，被捕的包括 39 歲的羅馬尼亞籍杜杜亞努（Florin Duduianu），他是羅馬尼亞的頭號通緝犯之一，並被認為是該犯罪團伙的頭目。杜杜亞努因涉嫌詐取政府援助資金而被聯邦大陪審團起訴。據悉，部分嫌疑人在社交媒體上炫耀其奢侈生活方式，甚至公然吹噓其犯罪行為。為防範此類犯罪，史匹澤和執法官員呼籲州長紐森（Gavin Newsom）為 EBT 卡實施更安全的晶片技術，類似於 2022 年 10 月加州通過晶片借記卡發放的中產階級退稅方式。官方認為，這樣的技術升級將犯罪分子難以複製 EBT卡和非法提取資金。

加州 低收入 福利

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