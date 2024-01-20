洛縣社區面臨嚴重盜竊潮 警民合作舉辦守望相助

居民洛佩茲家的後門遭竊賊撬開，導致太陽眼鏡和高級時尚手袋等貴重物品被盜。（abc7電視台）

洛杉磯 縣馬麗娜德爾雷（Marina del Rey）和韋徹斯特（Westchester）的居民近來面臨著不斷增長的入室盜竊問題，社區安全受到嚴重威脅。居民們表示，他們的槍枝和具有紀念意義的物品接連遭到盜竊，感到極度不安。

當地居民斯基珀（Paul Skipper）透露，在過去六個月中，他所居住的街區已經有四棟房屋遭到盜賊侵入。斯基珀自己的住宅也遭受損失，他槍架上的十支槍和一些已故朋友贈送的紀念品被盜走，令他心痛不已。

在另一宗案件中，居民洛佩茲（Chris Lopez）家的後門被撬開，竊賊竊走太陽眼鏡和高級時尚手袋等物品，造成了數千元的經濟損失。洛佩茲表示，僅修復被破壞的窗戶，保險 費用就高達1萬7500美元。面對這波犯罪浪潮，社區居民開始團結一致，積極尋找解決方案，以阻止進一步的盜竊行為。洛佩茲強調，社區必須攜手合作，追查這些犯罪分子。

據普拉亞德爾雷（Playa del Rey）社區的監控錄像顯示，有兩名竊賊在將贓物塞進汽車後迅速逃離現場。這些錄像為警方提供了關鍵線索。

為了加強社區安全，洛杉磯縣警察局將在1月24日（週三）舉辦社區守望相助活動，警方呼籲，任何掌握相關入室盜竊案信息的市民，應立即與警方聯繫，共同維護社區的安全。