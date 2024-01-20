2024經濟展望：油價降、房價貴、創業難

全美亞裔總商會首席執行長董繼玲（Chiling Tong）。（記者朱敏梓/攝影）

美國消費者們在過去兩年多面臨著創紀錄的生活成本，影響著住房、油價 等方面，小企業主們也經歷了疫情 帶來的至暗時刻。經歷了疫情三年之後，這些領域發生了何種變化？2024年前景又將如何？加州少數族裔媒體聯盟(EMS)19日邀請了專業人士探討這些重要議題。

住房需求強勁 房租有望下降

Apartment List高級研究員Rob Warnock分析了疫情期間房市的變化情況，並對2024年房市做出了預估。Rob表示，自新冠開始以來，住房供給和需求突然快速變化造成了價格波動。在疫情初期，許多人將房屋從待售市場撤下，而其他一些人則認為這是購房好時機，因此可以看到供應量下降，需求量上升，價格立即飆升，這種情況直到2022年才開始放緩。目前，房屋價格仍比疫情爆發前高出 45%，且購房者還要面臨較高的抵押貸款利率。與之情況相反的則是租房市場，在疫情開始時，由於購房需求變大，租房需求隨即變小，而2021年隨著空置公寓變得稀缺，租金快速上漲，於2022年達到頂峰，目前租房價格略有下降。

展望2024年，Rob認為，由於住房需求強勁，許多專家預估房價還將繼續上漲，相較之下租房市場更加樂觀，接下來12至24個月中將有許多公寓建造，會給租房市場帶來下行的壓力。

油價可略降 多重因素影響

OPIS首席石油分析師Denton Cinquegrana表示，2022年由於俄烏戰爭的爆發，油價飆升，2023年油價平均上漲約1元。今年預計油價會略微下跌0.5元左右。此外，油價也會因為季節和氣候而有所不同，例如去年在美國東南部出現了極端高溫情況，氣溫接近100華氏度，這時候油價會上升；通常在每年第三季度，颶風來襲也會影響石油供給從而影響油價。

近日全球局勢緊張，尤其是在紅海地區，對此Denton表示，紅海地區的局勢會延緩運輸時間和成本，石油公司需要避開這個地區，路線就會變長，紅海衝突已經持續兩週，目前對油價影響還沒那麼顯著。此外，在第二季度油價通常都會上漲，這是一個季節趨勢。

面對越來越多的美國人購買電動汽車，Denton認為，長期來看這會造成油價的下降，但短期內不會，目前美國有大概2億輛汽車，隨著時間推移，電動車普及會導致油價下降。

亞裔 創業者期望大選關注經濟議題

全美亞裔總商會首席執行官（National ACE）董繼玲（Chiling Tong）表示，亞裔美國人占美國創業者的10%，總計有990萬企業家。疫情時期，亞裔創業者遭遇了許多挑戰，不僅要應對疫情帶來的負面影響，還要遭到仇恨攻擊，在疫情期間一共發生了1.1萬多起的仇恨事件，大多針對小企業主。目前，亞裔小企業主正從困境中脫離。

在2024年，企業主們普遍認為，面臨的最大挑戰在於高通脹、高利率、生活成本提高、人工智能增長和供應鏈等方面。亞裔小企業主們還遇到了雇用難，影響了40%小企業主。不過目前74%的小企業主對未來表示樂觀，認為自己能夠擁抱變化，適應新的技術和發展。