洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

嫌犯持槍搶劫西柯汶那市一家7-11便利商店，一名當地警察恰好走進商店掏槍實施逮捕。（西柯汶那市警察局）

西柯汶那市警察局（West Covina Police Department）1月18日（周四）宣布，本周早些時候，一名 48 歲的拉朋地市（La Puente）男子被捕，當時一名身穿制服的警察恰好走進一家便利店，而這名男子手持手槍正在搶劫店員。

影音來源：西柯汶那市警察局，洛杉磯 採訪中心後製

當局稱，這起事件發生於1月17日（周三），作案過程被商店的監控錄像全程拍下。嫌犯拉蒙岡薩雷斯（Ramon Gonzalez）走近當地7-11便利商店的櫃檯，要求店員給他拿一包香菸。

警方表示，「當該員工開始將香煙放入塑料袋時，嫌犯掀起他的運動衫，舉槍要求該員工打開收銀機」。「店員非常害怕，只能順從並開始把錢放進塑料袋中。」

西柯汶那市警佐埃尔南德斯（Hernandez）剛好走進商店，此時嫌犯正在收拾裝有收銀機物品的塑料袋準備離開。

當局稱，「嫌犯開始向出口走去準備逃跑，店員立刻向埃爾南德斯警佐報告了這裡正在發生搶劫。」埃爾南德斯迅速轉身，拔出他的武器，追趕試圖逃出商店的嫌犯。

岡薩雷斯被捕後，警察從他身上發現了一把上膛的槍支 和從商店搶走的價值約400元的物品。

當局表示，這名48歲的男子已被拘留，並面臨搶劫、持有槍支和攜帶隱藏武器等多項重罪指控。

這是洛縣地區不到一周內第二次在7-11便利商店發生武裝搶劫時，被執法人員在不知情的情況下撞個正著。

此前在1月13日（周六），卡森市（Carson）一家7-11便利商店的監控錄像拍到洛杉磯縣警察局（LASD）警員路易斯西斯內羅斯 (Luis Cisneros) 進入店內購買飲料時，四名嫌犯正試圖持槍搶劫兩名店員。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

同時，洛杉磯和長堤 市的 7-11便利商店也發生了一系列搶劫事件，但當局尚未透露這些事件是否相關。

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