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洛杉磯時報驚傳虧損擴大裁員 工會擬一日罷工

洛杉磯訊
由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。（Latguild）
由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。（Latguild）

CityNews(城市新聞)報導，本月18日洛杉磯時報管理層對內透露，由於預算赤字擴大，將進行大規模裁員。該消息傳開後，《洛杉磯時報》的記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。

代表該報新聞編輯部員工的洛杉磯時報工會發表聲明稱，管理層要求放棄工會合約中涉及裁員的資歷條款，引發了為期一天的不公平勞工行為罷工。

工會主席Brian Contreras在一份聲明中表示：「管理層試圖向我們施壓，要求我們接受對合約的修改，這是令人厭惡的、不可持續的。如果這個新聞編輯室將成為記者能夠獲得可靠、穩定的工作並在洛杉磯紮根的地方，那麼只有透過保留對記者資歷保護才能實現這一點」。

依據CityNews指出，洛杉磯時報表示管理層尚未公開透露新聞編輯室的裁員規模，但知情人士透露，將解僱至少100名記者，約占新聞編輯室的20%，這是該報被論壇報公司收購以來規模最大的一次裁員。但此訊息未經洛杉磯時報證實。

據《洛杉磯時報》報導，該報2023年6月裁減了70多個職位，約佔新聞編輯室的13%。若新一波裁員計畫屬實，將是6月以來第三輪裁員。

洛杉磯時報發言人Hillary Manning18日在一份聲明中表示，「我們需要減少今年的運營預算並預計裁員。最艱難的決定是那些影響我們員工的決定，我們不會輕易做出任何此類決定。」

由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷...
由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。（Latguild）

由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷...
由於預算赤字擴大，《洛杉磯時報》將進行大規模裁員，記者們19日舉行該報142年歷史上的首次新聞編輯室罷工。（Latguild）

洛杉磯 裁員 預算

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