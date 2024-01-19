長堤市男自製炸彈謀殺前女友判無期

長堤男子策劃了日間水療中心爆炸事件造死一死兩傷，也摧毀了部分建築。（abc7電視台）

洛杉磯 縣長堤市（Long Beach）居民比爾（Stephen Beal），2018年在橙縣（Orange County）亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）的一家日間水療中心放置自製炸彈，造成前女友死亡和兩名無辜者受傷，1月19日（本週五）被判處無期徒刑至少在聯邦監獄服刑30年。法官宣判時描述他的罪行「令人不寒而慄」。

現年64歲的比爾（Stephen Beal）2023年7月被洛杉磯聯邦法院裁定犯有多項聯邦罪名，包括使用大規模殺傷性武器致人死亡、惡意破壞建築物造成死亡、在暴力犯罪 中使用破壞性裝置及非法持有武器。

聯邦地區法官斯塔頓（Josephine Staton）在宣判前指出，此案件的動機是報復。比爾針對其48歲前女友克拉伊尼亞克（Ildiko Krajnyak）分手數月後，實施謀殺行動，並選擇在她與他人共同擁有的科茲梅蒂卡（Magyar Kozmetika）水療中心進行這一罪行。法官斯塔頓強調，這起謀殺案的背後是一種冷酷的復仇心理。

宣判期間，比爾背對講台坐著，法庭上有四名受爆炸影響的人發言。一名檢察官宣讀一名受傷婦女的聲明，描述她遭受的身體和情感創傷。

比爾則在聲明中堅稱自己清白，希望真正的犯罪者被逮捕。聯邦調查局官員透露，克拉伊尼亞克在該水療中心前台附近打開一個紙箱時，觸發了藏於其中的爆炸裝置。這起劇烈的爆炸不僅摧毀了建築物，還導致克拉伊尼亞克身體被撕裂身亡。

檢察官在洛杉磯聯邦法院的審判中指出，當克拉伊尼亞克拒絕他並公開與其他男性約會時，比爾將自己的羞恥轉化為報復計劃。證據顯示，現場發現的電線與搜查比爾住所時發現的相符。在爆炸發生前約一周，監控錄像顯示比爾購買製作爆炸裝置所需的電池。

辯方則辯稱強調，比爾是一名火箭愛好者，擁有製造和發射業餘火箭以及製作煙火的經驗。辯方指出，比爾家中被發現的物品與炸彈無關，暗示這些物品僅僅是他的興趣愛好所需。然而，比爾的法律問題不止於此。去年11月，他承認聯邦詐欺 的指控，其中包括未在破產程序中報告從已故妻子遺產中獲得的35萬元。檢察官聲稱，比爾計劃利用欺詐手段來獲取保險福利和社會安全金，這起詐欺案預定2月23日宣判。