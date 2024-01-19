蒙市槍案周年 趙美心劉雲平緬懷逝者終結槍暴

民眾深切悼念蒙特利公園市大規模槍擊案的遇難者。（美聯社）

蒙特利公園市槍擊 案一週年之際，聯邦華裔眾議員趙美心 （Judy Chu）和劉雲平（Ted Lieu）19日發表講話，悼念槍擊案受害者，同時呼籲加強槍枝管控、結束槍枝暴力。

趙美心表示：「今天是我居住了 38 年的家鄉蒙特利公園市發生大規模槍擊事件一周年，槍擊事件給全美亞裔社區帶來了毀滅性的打擊和恐懼。我對11名在槍擊案中失去生命的受害者表示哀悼和敬意。 今天，我的心與受害者家屬和倖存者同在，他們中的許多人仍在從暴力和創傷恢復的過程中，並正在努力應對失去親人的可怕痛苦。」

趙美心補充，「在過去的一年裡，當我們悲傷並治癒時，我被那些充滿希望和團結的故事所鼓舞，我的許多鄰居和來自全國各地的陌生人提供支持，為受影響的家庭籌集資金，並幫助我們癒合創傷。槍擊事件發生後，當地倡導者和團體立即動員起來，持續為受害者提供翻譯服務、政府資源、籌款和心理健康護理，以及蒙市希望復原中心的長期援助。從案發後直到今天，我們從拜登-賀錦麗政府那裡獲得了重要的聯邦資源，多位高官親自訪問了蒙市，包括副總統賀錦麗、聯邦衛生與福利部部長貝西拉（Xavier Becerra）和中小企業署長古茲曼（Isabel Guzman）。並且，我非常感謝拜登總統來到蒙市，親自安慰每個受害者的家人，並宣布了歷史性的行政措施，減少槍枝暴力和拯救生命。」

趙美心還強調了反對槍枝暴力的必要性。她表示，「任何社區都不應該經歷蒙市過去一年所經歷的一切。這就是為什麼國會亞裔黨團（CAPAC）在槍擊案發生幾週後就支持對攻擊性武器禁令立法。 此外，我還提出了「語言獲取槍枝暴力預防戰略法案」，以總統行動為基礎，進一步加強「紅旗」法和其他槍枝暴力預防戰略，確保為移民以及亞裔美國人提供各種語言的資源。這些努力對於我們的集體康復和治癒過程都至關重要，但最讓我感到鼓舞的是社區的相互支持以及對蒙市恢復活力的堅定決心。我們的社區是一個有彈性的社區，仍然充滿力量。」