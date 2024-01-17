洛縣住宅內4男 死亡多日才發現

屋外街道被警戒線封鎖，多名調查人員聚集在現場。（ABC7）

洛杉磯 縣棕櫚谷市（Palmdale）一處住宅內，1月16日（周二）發現4名男子死在家中，年齡在30多歲至60多歲之間。警方證實，他們已經身亡多日，目前尚不清楚這些人當時經歷哪些醫療問題，導致他們死亡的原因仍在調查中。

洛杉磯縣警察局發言人表示，16日下午4時30分左右，警方接到報警電話稱棕櫚谷市一處居民住宅內，有3名男子正處於危險境地，具體地址東17街37500號街區 。

警察、消防隊員趕到現場時，在住宅內發現4人，確認為成年男性，他們沒有反應，當場被宣布死亡，他們的身份和死因尚未得到當局確認。其中一名60多歲的白人男子、兩名30多歲的白人男子、以及一名40多歲的拉丁裔男子。

現場畫面顯示，該屋外的街道被警戒線封鎖，多名調查人員聚集在現場。洛縣 消防局發言人Chris Reynoso表示，有明顯跡象顯示4名男子已經死亡一段時間了。調查人員認為他們死亡時，屋內沒有其他人在場，警方尚未證實這4名男子之間的關係。

洛縣警局麻醉藥品過量反應組正在協助調查此案。Bobby Dean表示，「作為服藥過量反應特別工作組，我們如果確定這是一起藥物死亡案件，將追究毒販的責任，我們會從法醫那裡查明真正的死因、以及過去一段時間究竟發生了什麼事。」