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好市多熟食區上新 巴掌大巧克力曲奇 划算嗎？

記者王若然／洛杉磯縣即時報導
這款曲奇餅售價2.49元。（記者王若然／攝影）
這款曲奇餅售價2.49元。（記者王若然／攝影）

好市多（Costco）熟食區一直因物美價廉廣受好評。近日，熟食區新上一款巧克力曲奇甜品，取代之前廣為喜愛的吉拿棒（churro）。這款曲奇不但在身形上大出普通曲奇幾倍，熱量也超高。在口味上，則是見仁見智。

好市多近日陸續在全美熟食區上架這款曲奇餅。南加州則約是在1月初上新。這款曲奇餅含有兩種巧克力，一種是黑巧，一種是半甜巧克力。拿到這款曲奇餅，有近一整個手掌那麼大，透著包裝紙，也能感受到其溫熱。沒錯，好市多這款曲奇餅的另一個賣點，就是賣出時仍是熱的。咬一口下去，外皮很脆，而內裡是溫熱濕軟的，形成鮮明對比。這款曲奇餅用料實在，可以看見裡面的爆漿巧克力。在甜度方面，以不喜甜的亞洲人口味標準來看，曲奇餅雖然是甜的，但沒有到接受不了的程度。若曲奇餅放涼了，可以加熱後再食用，因為趁熱吃，口味會更好。

在口味上，這款曲奇餅可以說是合格的。但在價格上，若與好市多熟食區其他產品相比，卻沒那麼實惠。這款巴掌大的曲奇餅售價2.49元，而旁邊滿滿一杯的聖代冰淇淋也才2.49元，再與1.5元熱狗加飲料套餐相比，後者顯然更實惠。

這款曲奇餅被吐槽的另一點，就是它的超高熱量。美國政府建議成年女性、男性每日攝取卡路里的數量分別是2000卡和2500卡。而這款曲奇餅，一個就高達750卡，意味著是一頓正餐的熱量，可能會讓部分對身材管理有要求的消費者望而卻步。

好市多的熟食區通常奉行「一進一出」的菜單概念。 這不是一個硬性規則，但每當菜單中添加新單品時，就會有另一個單品被刪除。自好市多宣布要將1.49元的吉拿棒換成巧克力曲奇餅，就遭到很多網友抱怨。有網友說，他很喜歡好市多的吉拿棒，巧克力曲奇餅市面上到處都有賣，實在不理解為何好市多要這要做調整。很多網友哭喊，「我要吉拿棒回來！」

隨著好市多熟食區新品曲奇餅與大家見面，網友還開發出不少創意吃法。例如，買一個曲奇餅和一杯聖代冰淇淋，將曲奇餅一分為二，將冰淇淋夾在當中，就變成了好吃的三明治冰淇淋。還有網友表示，曲奇餅配黑咖啡，真是絕了。

目前這款曲奇餅已經陸續在南加州各地好市多上架，喜歡甜食或想要嚐鮮的民眾，值得買來一試。

足有一整張手那麼大的曲奇餅。（記者王若然／攝影）
足有一整張手那麼大的曲奇餅。（記者王若然／攝影）

好市多 加州 南加

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