洛縣房車司機被甩車外 高速公路翻滾不停

房車撞上高速路隔離欄，司機被甩出車外。（KTLA5）

洛杉磯縣聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）Newhall 14號公路，日前上演驚險一幕，一部房車撞上高速路中間的隔離欄，導致司機被甩出車外，並在車流不息的路面上翻滾不 停，場面十分危險，目擊者的行車記錄器捕捉到這起事故的畫面。

（視頻來源：KTLA5、ABC7／記者邵敏後製）

一段令人震驚的視頻顯示，1月15日（周一）上午11時30分左右，紐荷爾大道(Newhall Avenue) 以南的14號公路北行路段，靠近Los Pinetos Road附近，一輛房車不慎撞上高速公路中間的隔離欄。

目擊者行車記錄器拍攝的現場畫面顯示，一名男性司機被迅速甩出車外，摔在隔離欄的另一側，南行共乘車道上。男子在車來車往的高速公路地面上不停翻滾，上衣也被掀翻，看上去驚心動魄。當他躺在路面上時，一輛迎面而來的汽車突然轉向，避開這名司機。

洛杉磯縣消防局接到報案後，消防員趕到現場，發現這名赤裸上身的司機意識清醒，尚有呼吸。目擊者拍攝的另一段畫面顯示，他坐在地上，戴著頸托，醫護人員正在照顧他。據悉，司機遭受重傷被送往醫院，具體傷勢情況不明。