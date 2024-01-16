爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

南加 「零元購」現象愈發猖獗，竊賊的行竊手段也千奇百怪。近日在爾灣 ，一名盜竊慣犯直接從Target 店員手裡搶走iPad平板電腦，令人瞠目結舌。爾灣警方正在通緝該嫌疑人，表示其作案金額累積近4萬元。

根據爾灣警局（Irvine Police Department）的臉書發文，該嫌疑人是一名慣犯，已在南加數家Target商店作案，迄今為止盜竊了至少價值 39000元的商品，並成功逃脫。

爾灣警局發佈了一段該嫌疑人作案的影片，以號召公眾提供和嫌疑人相關的信息。根據Target店內的監視器畫面，該嫌疑人起初平靜地走進商店四處閒逛，然後他發現迎面走來的一名Target員工拿著一個似乎是iPad的盒子。接著，嫌疑人走近這名員工，假裝詢問有關該商品的問題，然後突然從員工手裡搶走iPad，並迅速衝出商店。儘管這名員工立即追趕該嫌疑人，但嫌疑人仍成功逃脫。

該影片發布後引起了網友的熱烈討論，一位網友指出，他曾在商店工作，當時有人提醒他提防身穿跑步服的人，因為這些人有的是在假裝慢跑，進入商店後抓起一些東西就跑，跑出商店後通常有貨車接應，難以被店員追上。

根據警方證實，該名嫌犯是一名熟練的慣犯，並非首次從Target商店裡搶iPad。警方從去年十月開始尋求公眾幫助，緝捕該嫌疑人，但截至目前尚未成功。從去年十月到現在，該嫌疑人仍在持續作案。

任何有該嫌犯訊息的人可以發送電子郵件至爾灣警方：mricci@cityofirvine。