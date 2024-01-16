范杜拉縣五蒙面賊闖空房 珠寶現金洗劫一空

五個蒙面竊賊破門而入，將受害人家中洗劫一空。（KTLA）

范杜拉縣（Ventura County）的一個家庭最近遭受了財物損失和精神上的雙重打擊，在全家人外出露營時，住家被五名蒙面竊賊洗劫一空，家中珠寶和現金都被偷光，使這個家庭對社區充滿了強烈的不安全感。

視頻來源：家用監控錄像/ktla；記者朱敏梓/後製）

這起入室盜竊事件發生在1月12日晚6點30分左右，地點位於Butterfield Street附近、Camarillo高檔社區的一棟住宅，根據家用監視器畫面，五名蒙面男子打碎門玻璃，砸壞了後門鎖，並在進入房屋時迅速損壞了運動感應警報燈。

受害者艾梅(Aimee) 說，「他們拿走了很多珠寶、現金、相機、銀器，這些都是很容易攜帶的東西。」她說，在這個社區生活了18年，從未經歷過這樣的事情，並補充說這種事情很折磨人。艾梅將這群竊賊形容為「暴徒」，幾分鐘之內就毀了她的整個家。幸運的是，當她沒有去露營的20歲兒子從健身房回到家時，小偷已經離開了家。

「你甚至無法在地板上行走，家中所有地方都被翻了個遍，」艾米回憶道。 「他們拿走了我的孩子們的珠寶，還有我父親的特別物品，也就是我僅剩的一切，以及我祖母的東西。」

艾米正在與Camarillo警方和范杜拉縣警局合作，但並不奢望能找回心愛的物品。 她分享自己的故事是為了警告其他房主潛在的危險，以及最大限度地採取家庭安全措施的必要性。她還希望通過分享監視器錄影，可能有助於打擊南加州 日益增長的犯罪行為。

當被問及入室盜竊對她個人有何影響時，艾米毫不猶豫。「感到被侵犯和不安全，」她說。 「我很難在床上睡覺，我在自己家裡會感到很難過。」

任何有關於這起入室盜竊案資訊的民眾，請聯繫Camarillo警察局或范杜拉縣警局。