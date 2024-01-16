華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

一名來自中國的華裔女子，日前慘死在猶他州鹽湖縣（Salt Lake County）的一家按摩院中。警方稱這是一起令人髮指的案件，死者曾遭遇殘酷襲擊，身中數刀悲慘死去。目前華女身分、照片已公佈，她是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯），警方正在調查兇手是否還攻擊過其他受害者。

根據鹽湖縣聯合警察局（Unified Police Department）的消息，慘案發生在鹽湖縣下屬的一座城市米德維爾（Midvale），警方初步判斷案發時間，應在1月4日下午1時至晚上7時30分之間。兇案調查於4日晚上8時30分左右開始，當時有人報警稱一名女子在一家按摩院內受傷，地址S. State Street 7444號。根據Google地址顯示，這家按摩店名為A+ Massage。

調查人員到達案發現場後，在店內發現被害女子已沒有氣息。1月9日，警方公佈45歲的死者焦玉萍的照片，並確認被害人是來自中國的移民，在按摩店內工作，遇害時獨自在店內，死前遭遇殘忍襲擊，身中數刀慘死。當局表示，案件正在調查中，兇手的身分、以及殺人動機尚不清楚。

州記錄顯示，受害者焦玉萍是這家A+ Massage按摩店的註冊代理人。案發後，警探最初確定幾位可能與案件相關的人，但尚未公佈這幾人的身分、以及與被害人的關係。據悉有兩人接受警方詢問，皆是華人，中文翻譯參與協助。

警官Aymee Race表示，警方正在調查其他幾起尚未偵破的暴力犯罪，以確定是否與這起案件相關，兇手是否有可能還攻擊過其他受害者。Race指出，調取檔案資料需要時間，還要進行DNA鑑定，拿到這些結果，才可以將一些案件聯繫起來。

對於發生這起令人髮指的兇殺案，當局表示擔憂。警方敦促，從事類似按摩職業的個人，在與客戶打交道時一定要格外小心，隨時向當局報告任何可疑活動。負責此案的警探仍在積極尋找與受害者有關的信息，並表示正在追蹤一些潛在的線索，他們尋找案發時間段曾在按摩店附近出現過的每一個人。截至目前，警方沒有公佈有關該案件的更多信息，包括被害女子的死亡細節，以及是否有潛在的嫌疑人。