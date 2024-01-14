我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈戰爭100天激戰持續 加薩已近2.4萬死

北極冷鋒過境 迷你暴風雪襲擊紐約 帶來極寒天氣

五旬男 在南加東谷、奇諾岡搶銀行

聖伯納汀諾訊
奇諾岡男子涉嫌銀行搶劫被捕。
奇諾岡男子涉嫌銀行搶劫被捕。

南加聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）一名52歲男，近日涉嫌在東谷市（Eastvale）和奇諾岡持槍搶劫銀行被捕。

據河濱縣警局赫汝帕分局（Jurupa Valley Station）和聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局（Chino Hills Station）發布消息，嫌犯第一次作案是在2023年12月6日搶劫一家東谷銀行，地址是Schleisman路14000街區。幾天後，在2024年1月4日，該劫匪前往奇諾岡市的一家富國銀行（Wells Fargo bank ）搶劫，這家銀行位於Soquel Canyon Pkwy 15800街區。

兩縣警方合作調查，並在奇諾岡分局配合下確認嫌犯住所，於1月11日在奇諾岡市區Blossom Lane 6300街區將嫌犯拘捕。

聖伯納汀諾縣警方表示，在嫌犯住宅車庫搜出簡易爆炸裝置，且找到與兩起銀行搶劫案相關證據。目前嫌犯涉嫌持槍搶劫銀行，被拘押在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的西谷拘押中心。

關於兩起銀行搶劫案，警方呼籲知情者提供進一步線索，可致電河濱縣警局951-776-1099；聖伯納汀諾縣警局909-364-2000。

南加

上一則

蒙面男大石頭連砸洛杉磯多家餐廳 破門後首先搶這個

下一則

家門口取信險被撞飛 男子死里逃生驚悚瞬間

延伸閱讀

聖伯納汀諾縣府買公寓 改可負擔住宅

聖伯納汀諾縣府買公寓 改可負擔住宅
新北警持槍自戕 遺書：會化成厲鬼報仇

新北警持槍自戕 遺書：會化成厲鬼報仇
坐牢40年才出獄 71歲慣犯又持槍搶銀行

坐牢40年才出獄 71歲慣犯又持槍搶銀行
公羊隊四分衛2800萬買Hidden Hills莊園 創當地最高價

公羊隊四分衛2800萬買Hidden Hills莊園 創當地最高價
洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋

洛杉磯71歲搶匪重操舊業 持槍搶銀行 現金裝滿袋
舊金山道路狀況評比 居灣區首位

舊金山道路狀況評比 居灣區首位

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？
朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」
切割馬英九是最後1根稻草 蕭敬嚴：朱立倫理所當然要請辭黨主席負責

切割馬英九是最後1根稻草 蕭敬嚴：朱立倫理所當然要請辭黨主席負責