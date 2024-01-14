五旬男 在南加東谷、奇諾岡搶銀行

奇諾岡男子涉嫌銀行搶劫被捕。

南加 聖伯納汀諾縣奇諾岡市（Chino Hills）一名52歲男，近日涉嫌在東谷市（Eastvale）和奇諾岡持槍搶劫銀行被捕。

據河濱縣警局赫汝帕分局（Jurupa Valley Station）和聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局（Chino Hills Station）發布消息，嫌犯第一次作案是在2023年12月6日搶劫一家東谷銀行，地址是Schleisman路14000街區。幾天後，在2024年1月4日，該劫匪前往奇諾岡市的一家富國銀行（Wells Fargo bank ）搶劫，這家銀行位於Soquel Canyon Pkwy 15800街區。

兩縣警方合作調查，並在奇諾岡分局配合下確認嫌犯住所，於1月11日在奇諾岡市區Blossom Lane 6300街區將嫌犯拘捕。

聖伯納汀諾縣警方表示，在嫌犯住宅車庫搜出簡易爆炸裝置，且找到與兩起銀行搶劫案相關證據。目前嫌犯涉嫌持槍搶劫銀行，被拘押在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的西谷拘押中心。

關於兩起銀行搶劫案，警方呼籲知情者提供進一步線索，可致電河濱縣警局951-776-1099；聖伯納汀諾縣警局909-364-2000。