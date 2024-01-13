民進黨絕對優勢贏大選 南加綠營讚理性民主

在這次總統大選中，吳兆峯特別從洛杉磯返台參與選舉活動，更到選情之夜現場，與現場的群眾一同感受熱烈氛圍。（吳兆峯提供）

2024年中華民國總統大選圓滿落幕，民主進步黨總統候選人賴清德 與副總統候選人蕭美琴，以超過558萬票的壓倒性優勢，取得超過40%的得票率成功當選，將於5月20日接掌國家大政。這一選舉結果在洛杉磯 台僑社群中引發了熱烈回響。

大洛杉磯信賴台灣之友會發言人吳兆峯指出，台灣人民再次透過理性、和平和有序的方式，展現了民主精神，成功選出新一代的領導者和民選代表。此次選舉與幾十年前相比，政治格局有了顯著的變化。總統選舉有三組候選人參與競爭，而多個政黨則是爭奪選區立委和不分區立委席次，展現出台灣政治的多元化。

這次選舉的一個重要課題是民眾對於「政黨輪替」的理解。選民學會了，輪替不應該僅因時間的推移而自然發生，而是應基於實際的條件和民意支持。此外，許多資深綠營立委在選戰中落敗，立法院的政黨席次結構也發生了顯著變化。民進黨 失去過半數席位，成為第二大黨，而國民黨則以微弱的優勢成為立法院的最大黨。柯文哲在選前對「墨綠」和「蔡英文路線」的立場，對台派及泛綠選民產生了一定影響，這也間接幫助民眾黨獲得了8席立委。

過去8年民進黨的完全執政期間，雖然推動了多項政績和改革，但在民主國家中，人民對於改變通常持有保留態度。民進黨推動的改革影響了一些既得利益者或政治勢力，也激發了對立面的反制動作。這次選舉中，反民進黨勢力的規模和多元性導致藍白合作未能成形，使得選舉最終成為綠、白、藍三方的角力。未來賴清德政府得到最多人民的肯定，要面對的是更嚴峻的考驗，如何能幫助台灣向前，及讓民進黨成為人民下次能託付的政黨。