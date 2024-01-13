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民進黨絕對優勢贏大選 南加綠營讚理性民主

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
在這次總統大選中，吳兆峯特別從洛杉磯返台參與選舉活動，更到選情之夜現場，與現場的群眾一同感受熱烈氛圍。（吳兆峯提供）
在這次總統大選中，吳兆峯特別從洛杉磯返台參與選舉活動，更到選情之夜現場，與現場的群眾一同感受熱烈氛圍。（吳兆峯提供）

2024年中華民國總統大選圓滿落幕，民主進步黨總統候選人賴清德與副總統候選人蕭美琴，以超過558萬票的壓倒性優勢，取得超過40%的得票率成功當選，將於5月20日接掌國家大政。這一選舉結果在洛杉磯台僑社群中引發了熱烈回響。

大洛杉磯信賴台灣之友會發言人吳兆峯指出，台灣人民再次透過理性、和平和有序的方式，展現了民主精神，成功選出新一代的領導者和民選代表。此次選舉與幾十年前相比，政治格局有了顯著的變化。總統選舉有三組候選人參與競爭，而多個政黨則是爭奪選區立委和不分區立委席次，展現出台灣政治的多元化。

這次選舉的一個重要課題是民眾對於「政黨輪替」的理解。選民學會了，輪替不應該僅因時間的推移而自然發生，而是應基於實際的條件和民意支持。此外，許多資深綠營立委在選戰中落敗，立法院的政黨席次結構也發生了顯著變化。民進黨失去過半數席位，成為第二大黨，而國民黨則以微弱的優勢成為立法院的最大黨。柯文哲在選前對「墨綠」和「蔡英文路線」的立場，對台派及泛綠選民產生了一定影響，這也間接幫助民眾黨獲得了8席立委。

過去8年民進黨的完全執政期間，雖然推動了多項政績和改革，但在民主國家中，人民對於改變通常持有保留態度。民進黨推動的改革影響了一些既得利益者或政治勢力，也激發了對立面的反制動作。這次選舉中，反民進黨勢力的規模和多元性導致藍白合作未能成形，使得選舉最終成為綠、白、藍三方的角力。未來賴清德政府得到最多人民的肯定，要面對的是更嚴峻的考驗，如何能幫助台灣向前，及讓民進黨成為人民下次能託付的政黨。

吳兆峯特別感謝為支持賴清德而積極參與的年輕人，包括台美小姐杜若薇和大洛杉磯信賴台灣之友會青年團契的幹部及其他青年志工。他們的無私付出和積極參與，展現了年輕一代對台灣政治的關心和支持。這一群年輕選民的行動，特別是在面對外界質疑賴清德無法得到年輕選票的情況下，他們以具體行動回應，包括主動返台參與選舉工作，顯示了他們對於賴蕭配的堅定支持。

在選舉投票日前夕，吳兆峯（左一）返台投入總統大選熱潮。（吳兆峯提供）
在選舉投票日前夕，吳兆峯（左一）返台投入總統大選熱潮。（吳兆峯提供）

民進黨 賴清德 洛杉磯

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