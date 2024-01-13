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台灣大選又戰敗 南加藍營好痛心

記者楊青/洛杉磯即時報導
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌。（記者楊青/攝影）
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌。（記者楊青/攝影）

台灣2024年總統與立法委員大選洛杉磯時間12日清晨塵埃落定。執政黨民進黨候選人賴清德以超過558萬票勝選，打破台灣八年政黨輪替「魔咒」；國民黨侯友宜以超過467萬票落選鞠躬致歉；柯文哲領導的民眾黨則斬獲八席立委，可能成為未來台灣政壇的關鍵少數。

南加州國民黨團和藍營眾多的支持者12日漏夜觀看整個選舉開票過程，面對再次敗選，不少人表示「好心痛」。

返台助選的國民黨美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌表示，此次選戰國民黨發揮空前團結，選票大量回流，可惜台灣的選民結構已經是綠大於藍，尤其是中南部地區，除了總統選舉失敗外，立委選情方面，高雄/台南/屏東/嘉義/雲林等地區21席立委國民黨全輸。慶幸的是北部及花東地區立委席次多了14席，擁有52席，成為國會最大黨，不讓民進黨一黨獨大，監督制衡。

謝宗煌分析，此次選舉，民進黨雖然勝選，但也只有約40%的得票率，執政黨必須謙卑的傾聽人民的聲音，接受在野黨的監督，政治才能清明，防止貪污腐敗。至於兩岸路線，追求合作和平共處，避免戰爭，才是台灣人民之福，兩岸敵對沒有化解，面對戰爭，台灣將永無安寧之日。

選後國民黨必然作重大改革及檢討，獨台或一中的路線，到底那個是國民黨應該走的方向，贏得選民的支持，重返執政。年輕人為何討厭國民黨，為何40歲以下的黨員不到5%，這是國民黨必須面對的嚴肅問題，也是國民黨未來生存發展的命脈。除了觀念必須改變革新，與時俱進，黨的組織架構也必須大改革大清理，一部百年老機器不整修翻新，怎麼可能與年輕的民進黨及新興起的民眾黨相競爭對抗。

中國國民黨美國西南支部輪值常委鄭蓮雲表示，開票一個多小時已感覺差距出現，一直擔心的結果還是出現了。不過她表示，國民黨斬獲52席立委，比民進黨多一席，未來應該可以在監督和制衡上有所作為。

此次台灣大選，國民黨和民眾黨從「藍白合」變成各自參戰，導致兩敗俱傷，民進黨獨大。鄭蓮雲則認為，選戰結果雖然痛苦，但即便「藍白合」，也未必見得真正能夠合下去，因為兩黨的理念相差太大，隨時都可能出現狀況。

15歲加入中國國民黨、至今已有53年黨齡的才廣懿認為，國民黨對兩岸關係的綏靖態度是敗選原因之一；更重要的是台灣20多年來中小學教科書的改變，明確闡述台灣不是中國的一部分，台灣是主權獨立國家。台灣今天的豐衣足食和成為亞洲四小龍的經濟奇蹟，以及世界認同，都是因為民進黨的成立打破了一黨獨大，這些教科書的宣導無形中造就了一大批的「自然獨」，他們未必支持民進黨，但在國家認同上與國民黨的理念相去甚遠。甚至很多藍軍的第二代也成長為「自然獨」，讓藍營父母們相當無語。

每次重大選舉均專程回台投票和助選的才廣懿，今年因守喪不能回台，12日晚含淚看完整個開票過程。當天白天兒子打電話叮囑媽媽看開票一定要在床上看，最後昏倒也倒在床上，因為他事前看了各種民調，都是說民進黨將獲連任。才大媽表示，全家人都在美國，但還是為台灣的選舉結果感到心痛。台灣是她出生長大的地方，自己在寶島度過了幾十年沒有戰爭沒有苦難的日子，所以希望自己的同學和朋友的孩子們，也能過上歲月靜好的日子。

早年來自香港的羅省中華總商會前主席莊佩源認為，民進黨連任總統，令台海緊張局勢進一步加深，隨時有可能擦槍走火，一發不可收拾，台灣的老百姓賠上安居樂業。

海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌專程從洛杉磯回到高雄投票。（謝宗煌提供）
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌專程從洛杉磯回到高雄投票。（謝宗煌提供）

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