南加洋學者：柯文哲表現超預期 民進黨破八年輪替規則

南加州大學政治科學院終身教授駱思典。（本報檔案照，記者丁曙／攝影）

台灣大選向來是加州主流學術界關注的焦點，大選結果牽動美中台三角關係。南加州大學（USC）政治科學院終身教授駱思典（Rosen Stanley）指出，大陸國台辦反應還算溫和，美國仍奉行一個中國政策，柯文哲 表現超預期，國民黨 背負深藍包袱，而民進黨 打破八年政黨輪替規則。

駱思典分析，此次台灣大選的結果，似乎是16年來首次出現的分裂政府，民進黨贏了總統寶座但輸了立法院席次，未來推動施政方案的難度會大大增加。然而，民進黨也不得不為未來擔憂，因為年輕的、受過良好教育的選民，支持柯文哲比賴清德的人數更多。

國民黨沒有更好的候選人，背負著深藍包袱的副總統候選人趙少康，限制了他們的吸引力，而蔡英文在2020年的壓倒性支持率，很大程度上是受到香港事件和國民黨對手的不強的影響。很容易理解，為什麼大陸認為這次選舉並不像他們擔心的那麼糟糕，民進黨的支持率一直維持在 40%，幾乎完全來自他們的核心支持者。

柯文哲的表現比許多人預期的要好得多，他並發誓要在四年後捲土重來。在立法院，國民黨擁有52席，民進黨擁有51席，民眾黨擁有8席，但柯文哲及其政黨在立法上成為關鍵的少數，影響力很強。

民進黨是否願意提供內閣職位給民眾黨，如果該職位足夠重要，民眾黨是否會接受？駱思典認為不會，因為柯文哲想與兩個主流政黨保持距離並顯示他的獨立性。同時，柯文哲有興趣表明他能夠擅長治理，因此他會挑選那些對他的政治基礎有吸引力的政策，包括提高工人工資、經濟適用房以及各種問題，這對台灣年輕人來說是有利的。

迄今為止，中國國務院台灣事務辦公室的反應還算溫和。在藍白兩派表明無法形成統一選票後，國台辦已預期賴清德將會獲勝，但還是要說民進黨不能代表台灣民意。然而，40%得票率還只是民進黨的最低支持基礎，因為他們在此次選舉中表現並不理想。另一方面，每八年一次的政黨輪換已成為常態，從這個意義上說，民進黨的勝利已經打破了先例。如果柯文哲沒有參加競選的話，結果將會很有趣。

國台辧也指出，他們主張兩岸關係和平發展，這並不妨礙不可避免的兩岸統一，並將繼續與「相關政黨、團體和人民」合作。駱思典認為，大陸很高興民進黨沒有在立法院獲得多數席位，因此他們會很樂意嘗試影響那些容易受到中國關注的人們。在民進黨統治12年後，下次的選情可能會有所不同，儘管人們不知道習近平是否會那麼有耐心。

美國的回應表明仍然奉行「一個中國」政策，反對台灣獨立。由於柯文哲一直支持從美國購買武器，增強台灣的國防，這是大陸所不喜歡的。