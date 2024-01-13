我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

南加學者看台選舉：民眾黨獲利 柯文哲未來舉足輕重

記者丁曙／洛杉磯即時報導
南加大退休教授、中美論壇社長張文基博士分析台灣大選。（受訪者提供）
南加大退休教授、中美論壇社長張文基博士分析台灣大選。（受訪者提供）

牽動海外僑民的2024台灣總統大選落幕，這次選舉從傳統的藍綠對決演變為藍綠白三足鼎立。新格局帶來什麼新特點？學者分析，從選舉結果分析，民進黨小贏，國民黨大敗，民眾黨獲利。

南加州大學（USC）退休教授、中美論壇社長張文基博士指出，根據中選會提供的數據，今年全台共有1404萬餘人投票，總統投票率為71.86%，賴清德得票突破558萬票勝出。但從深層次看，也反應出民進黨的侷限。投票率低於72%，比預計低很多。2000年總統大選時，宋楚瑜、連戰、陳水扁也是三足鼎立，但當時投票率近83%。

當前台灣面臨許多尖銳問題，但是投票率低，象徵著台灣老百姓對政黨的政治人物失去信心。檢討這次選舉，對民進黨而言，頼清德得票率表面占40%，但因投票率不到72%，換算下來，民進黨在全民支持率只有29%左右，在歷史上也是最低的。所以，民進黨的政策未必能夠主導未來。

對國民黨而言則是大敗。國民黨得票率33.49%，在傳統的藍營大票倉北台灣地區，除了新竹和基隆外，在台北、新北、桃園等地幾乎都輸掉了。選前國民黨喊口號要拿下中台灣，但除了南投外，在中台灣其它地區也都失敗。至於在南台灣更是大敗。國民黨已經沒有強人了，將來可能會淪為地方諸侯，在意識形態方面沒有主導力了。

但是，民眾黨得票率26.46%，高於選前的民調，其中部分選票是從國民黨和淺綠支持者的票源中瓜分的。透過這一仗也讓民眾黨站穩了根基，特別是年輕人和教育程度高的選民普遍投票給民眾黨，他們代表了台灣的未來。從這個角度來看，柯文哲將會是未來台灣政壇的舉足輕重的人物。

但從立委選舉來看，國民黨拿下了52席算是贏了。而民進黨只有51席，原來則是超過60席過半數，從這個角度講則是大敗。所以，將來民進黨施政將會受到很大制衡。從這個角度看，民進黨選舉也沒有很成功。雖然賴清德強調這是民主和威權的鬥爭，其實是民進黨過去執政八年做得太爛。

張教授的結論是，這次選舉結果同選前的各種民調基本一致。國民黨和民眾黨的得票數合計，遠遠超過民進黨，但是這兩黨各有利益算計，無法達成共識，最終兩敗俱傷。另方面，選舉結果也象徵著台灣的現狀仍處在一個過度期間。

民進黨 國民黨 投票

上一則

南加大陸僑領看台灣選舉 下個四年不會太平

延伸閱讀

紐時：賴清德勝選 台灣與中國將漸行漸遠

紐時：賴清德勝選 台灣與中國將漸行漸遠
賴清德勝選 學者：中恐發動數波對台施壓 慎防認知戰

賴清德勝選 學者：中恐發動數波對台施壓 慎防認知戰
裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」

裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」
立陶宛外長祝賀賴清德勝選 讚自由民主力量

立陶宛外長祝賀賴清德勝選 讚自由民主力量
包道格：建議賴清德採「零意外」路線

包道格：建議賴清德採「零意外」路線
出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾

多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨