南加學者看台選舉：民眾黨獲利 柯文哲未來舉足輕重

南加大退休教授、中美論壇社長張文基博士分析台灣大選。（受訪者提供）

牽動海外僑民的2024台灣總統大選落幕，這次選舉從傳統的藍綠對決演變為藍綠白三足鼎立。新格局帶來什麼新特點？學者分析，從選舉結果分析，民進黨 小贏，國民黨 大敗，民眾黨獲利。

南加州大學（USC）退休教授、中美論壇社長張文基博士指出，根據中選會提供的數據，今年全台共有1404萬餘人投票 ，總統投票率為71.86%，賴清德得票突破558萬票勝出。但從深層次看，也反應出民進黨的侷限。投票率低於72%，比預計低很多。2000年總統大選時，宋楚瑜、連戰、陳水扁也是三足鼎立，但當時投票率近83%。

當前台灣面臨許多尖銳問題，但是投票率低，象徵著台灣老百姓對政黨的政治人物失去信心。檢討這次選舉，對民進黨而言，頼清德得票率表面占40%，但因投票率不到72%，換算下來，民進黨在全民支持率只有29%左右，在歷史上也是最低的。所以，民進黨的政策未必能夠主導未來。

對國民黨而言則是大敗。國民黨得票率33.49%，在傳統的藍營大票倉北台灣地區，除了新竹和基隆外，在台北、新北、桃園等地幾乎都輸掉了。選前國民黨喊口號要拿下中台灣，但除了南投外，在中台灣其它地區也都失敗。至於在南台灣更是大敗。國民黨已經沒有強人了，將來可能會淪為地方諸侯，在意識形態方面沒有主導力了。

但是，民眾黨得票率26.46%，高於選前的民調，其中部分選票是從國民黨和淺綠支持者的票源中瓜分的。透過這一仗也讓民眾黨站穩了根基，特別是年輕人和教育程度高的選民普遍投票給民眾黨，他們代表了台灣的未來。從這個角度來看，柯文哲將會是未來台灣政壇的舉足輕重的人物。

但從立委選舉來看，國民黨拿下了52席算是贏了。而民進黨只有51席，原來則是超過60席過半數，從這個角度講則是大敗。所以，將來民進黨施政將會受到很大制衡。從這個角度看，民進黨選舉也沒有很成功。雖然賴清德強調這是民主和威權的鬥爭，其實是民進黨過去執政八年做得太爛。

張教授的結論是，這次選舉結果同選前的各種民調基本一致。國民黨和民眾黨的得票數合計，遠遠超過民進黨，但是這兩黨各有利益算計，無法達成共識，最終兩敗俱傷。另方面，選舉結果也象徵著台灣的現狀仍處在一個過度期間。