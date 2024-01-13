南加大陸僑領看台灣選舉 下個四年不會太平

僑領鹿強表示，大陸僑團不是反對台灣人，只是針對台獨，搞台獨必須反對 。（本報檔案照）

台灣大選落幕，對於選舉結果，美國南加州華人社團聯合會榮譽主席、美中和平友善促進會會長的鹿強表示，在海外的大陸僑團不是反對台灣人，只是反對台獨分子，搞台獨必須反對 。

鹿強表示，他12日半夜看了看投票情況，大概預知選舉結果就去睡了。早上起來再次確認，對於賴清德 當選沒有太大驚訝。他認為海峽兩岸至少在下個四年不會太平和安寧，賴清德是很明顯的台獨分子，他如果繼續秉持這個路線有可能導致兩岸擦槍走火。這也是在美國的中國大陸僑民不願意看到的。他希望兩岸和平，能放下爭議，按照九二共識，兩岸人民互相往來，回到馬英九 時代；那時候兩岸也沒有統一，但是能在共識下和平共處。

他說，他最不願意兩岸走向戰爭，但如果走極端台獨路線，會不可避免發生戰爭。兩岸和平也關係到世界和平，如果兩岸發生任何衝突，直接影響中美關係，對美國也沒有好處。現在中美關係緊張，世界已經很亂，如果再增加海峽兩岸爭端，世界無法承受。美國已參與多場戰爭，無暇他顧。台海發生戰爭，試問美國還有多少資源和能耐管轄到那麼大範圍？

鹿強對民進黨 這幾年在台灣執政表現失望。他說，民進黨在台灣這兩年走的路線沒有給台灣百姓帶來多少好處，兩岸交流和貿易終止，對百姓有什麼好處？他希望台灣能撥亂反正，走入正軌，以兩岸人民福祉為優先，不要把台灣人民置入危險境地，在賴清德領導台灣下個四年期間，能往和平的方向發展。