洛杉磯台僑關注總統大選 共睹民進黨勝選

開票過程中，支持者的心情忐忑不安。他們緊盯著每一次的票數更新，期待著自己支持的候選人能夠獲勝。終於，在確定民進黨成功勝選後，才開心返家休息。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯信賴台灣之友會與信賴台灣青年團契於12日在台灣會館共同舉辦「2024 挺台灣開票夜」活動，吸引眾多台灣僑民特地前來觀看開票實況。此次活動不僅凝聚了僑民的關注，也見證民進黨 的勝利，及成功連續第三次奪得台灣總統大選的勝利。

在這次總統大選中，由賴清德 和蕭美琴所組成的「賴蕭配 」獲得最高票數，令在場的台灣僑民感到興奮且稍感安心。開票過程中，許多台僑心情忐忑不安，直到最終確定「賴蕭配」穩固地獲得總統職位後，大家才放心返回家中休息。這一夜的活動不僅凸顯了海外台灣社群對於本土政治的深厚情感，也展現了他們對台灣民主發展的堅定支持。

台僑郭樹人表示，賴清德的得票數並未達到半數以上，這可能反映民眾對民進黨信心的下滑。他認為，儘管賴清德有望在此次選舉中勝出，但這主要是因為當前的「三腳督」情況，即三位強勢候選人的對決，使得選情格外緊張。

郭樹人指出，過去候選人的對決中，過半數得票較為容易實現，但在此次三方對決的特殊情況下，年輕選民的分裂意見讓勝選門檻提高。他進一步分析，從選舉前夕的大型造勢活動來看，民進黨的組織能力在南北台灣的同時展現，相比之下，其他黨派的影響力似乎局限於特定區域。

他也提到，台灣選民的民主素養和成熟度足以讓他們判斷誰更適合領導國家。郭樹人認為，外國人可能會看到台灣的民主成熟度，但熟悉內情的人會發現許多不成熟之處，如對政治人物的判斷往往基於有限的資訊。

台僑Jennifer Lin 表示，她之所以關注此次選舉，是因為她對台灣政治的興趣。儘管她因剛生完小孩而無法回國投票，她仍然積極關注選舉進程。她也觀察到，此次選舉的重要性，Jennifer認為，過去八年蔡政府已經將台灣的國際能見度提升至一個新的高度。更以烏克蘭和俄羅斯的戰爭為例，闡述這場戰爭也間接使得臺灣與中國的關係受到國際社會的高度關注。

Jennifer更指出，由於台灣在國際政治中的日益重要角色，許多外媒和自媒體都在密切關注台灣的選舉。她認為，這次選舉不僅對台灣本身重要，也對國際社會具有重要影響，因為它反映了台灣在當前全球政治格局中的立場和影響力。

台灣會館副董事長蔡漢成表示，這次選舉對社區的影響顯著，且相當不尋常。蔡漢成指出，過去有觀點認為每八年更換執政黨是一種常態，但這次選舉卻打破了這種模式。儘管選票分布相當緊張，最終能夠超過500萬票，他認為這是選民做出的正確選擇。

他也提到，副總統候選人蕭美琴在美國取得的成就，為她在此次選舉中增添不少分數。蔡漢成認為，這次選舉的勝出，使得台灣可以繼續沿著蔡英文的路線前進，與友善國家合作，為台灣的未來發展創造良好的機會。