洛杉磯台灣僑民舉行熱烈開票夜 感受激情選舉夜

Pablo Hann在台灣朋友的邀請下參加「2024 挺台灣開票夜」活動，對台灣的政治狀況和中國的緊張關係深感關注。（記者張庭瑜/攝影）

大洛杉磯 信賴台灣之友會和信賴台灣青年團契聯合為那些今年無法回國參加重要選舉的台僑，在1月12日（星期五）於台灣會館舉辦「2024 挺台灣開票夜」活動。該活動從當地時間下午10時開始，不僅吸引許多年輕的台灣僑民，還有許多好奇的美國民眾前來參加。也讓當地台僑有機會一起體驗台灣選舉 的激烈、及熱烈氛圍。

此次活動由網路上小有名氣的「正妹導演」林亮君擔任負責人。林亮君曾於2020年大選期間拍攝力挺蔡英文的短片，並在社交媒體上獲得超過30萬的點閱量和超過3千次的分享。她表示，許多在洛杉磯的台灣人由於工作繁忙或是機票價格昂貴，無法回台灣投票 ，對此感到非常沮喪。因此，這次活動不僅為大家提供觀看開票的機會，也是一個社交交流的好場合。

陳女士表示，每當有選舉時，她都會來台灣會館觀看開票。她回憶說，過去的氣氛總是非常熱烈，許多人甚至會帶香檳來慶祝勝選的時刻。而蘇先生和張先生則表示，他們過去都會回台灣投票，但今年因為工作繁忙無法返鄉，因此選擇留在洛杉磯參加開票夜。

作為場內少數的美國人之一，Pablo Hann表示他是應台灣朋友的邀請而來。他對台灣當前的政治狀況以及與中國的緊張關係深表關注。Hann認為，台灣所處的困境、美國對此的立場，以及可能採取的行動均是關鍵問題。並以香港為例，將其與台灣的狀況進行比較，認為這次的台灣選舉是一個相對嚴肅的議題，因此特地前來體驗。