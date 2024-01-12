台灣大選 南加回台助選團現場連綫

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，現場湧入25萬人爆棚。(取自侯友宜臉書)

台灣2024總統大選和立委選舉臺北時間13日上午8時、美西時間12日下午4時開始正式登場，南加 州藍營返台助選投票團在經過數日的助選之後，回到各自原居地投票。南加藍營返台團表示，從選情之夜現場看，本次台灣大選出現三強鼎立局面，各黨都自認為有希望贏得總統大選。

南加返台助選的國民黨 美國西南支部前主委、海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌12日下午透過越洋電話告訴記者，台灣時間12日晚，台北經歷了近乎瘋狂的選情之夜，三黨均宣稱現場支持者人數都超過20萬，不但是拼現場氣勢也拼人數，各方大力鼓動選民投會羸的人，產生棄保效應，否則等於是白投。他表示，從連日來三方的造勢氣勢看，本次選舉已經不是二強一弱，而是三強鼎立的局面。

本次台灣大選，國民黨、民眾黨和執政的民進黨 三方角逐。三組總統和副總統候選人分別是國民黨的侯友宜和趙少康；民眾黨的柯文哲和吳欣盈；民進黨的賴清德和蕭美琴。

在外界倍受關注的兩岸關係上，民進黨拒絕中共對台灣的主權聲索，不接受中共提出的「一國兩制」；民進黨強調，台灣的未來必須遵循台灣人民的意志，並主張要以「四個堅持」維持兩岸現狀。國民黨支持合乎憲法的九二共識，主張降低兩岸風險，用實力確保和平，維持兩岸現狀，反對「台獨」。民眾黨則主張恢復兩岸溝通渠道，並強調兩岸和平和台灣自主。

謝宗煌表示，就這幾天的觀察，本次三黨都各有其基本盤及支持者，很難撼動，更不容易操作棄保，民眾黨已經贏得年輕人的大力支持，民進黨仍然有一群本土意識的死忠者支持，國民黨很慶幸的，再次贏回多年來少見的黨內大團結。

他認為，立委方面，本次選舉的結果，三黨立委的人數可能都不會過半，民進黨不再能再完全掌控立法院，國民黨有機會再次奪回國會的控制權，發揮監督制𧗾的力量，就算沒贏得得本次選舉，至少可以防止執政黨一黨獨大，這是過去七年多年來，執政黨弊案叢生的最大原因。

南加州地區藍營助選團近30人提前十天啟程前往台灣，為國民黨候選人助選。助選團領隊、國民黨美西南支部常委曹靜永表示，此次藍營回台助選團大部分是國民黨黨員，少部分是藍營熱情支持者。

留在洛杉磯通過電視直播全場觀看台灣大選的國民黨美西南支部輪值常委鄭蓮雲表示，希望國民黨獲得本次大選勝利，「台灣需要有才有能的政黨來領導」。她表示，雖然身在美國，但時刻關心著台灣，最擔心的是海峽兩岸的穩定，希望台灣平穩，發展經濟，人們安居樂業，「真心希望台灣人民眼睛睜大，頭腦清醒的投下選票」。

此次台灣大選投票站開放時間為當地時間13日早上8點至下午4點。三組候選人預計分別在當天晚上，宣布勝利或者承認敗選。台灣中央選舉委員會可能要到當地時間13日深夜才會宣布正式結果。