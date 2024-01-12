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南加藍營停辦選情之夜 各自觀戰等候佳音

記者楊青/洛杉磯即時報導
中國國民黨美西南支部往年都在洛杉磯地區舉辦「選情之夜」，支持者齊聚一堂等待開票結果。（本報檔案照）
中國國民黨美西南支部往年都在洛杉磯地區舉辦「選情之夜」，支持者齊聚一堂等待開票結果。（本報檔案照）

2024台灣大選投票12日登場，媒體及關心台灣選舉的民眾預期度過一個不眠之夜。但由於治安及物價原因，南加州藍營今年不舉辦「選情之夜」，這也是海外最大藍營地區30多年來首次停辦。不過僑領表示，獨自觀戰，靜候佳音，期望國民黨候選人高票勝出。

南加藍營選情之夜召集人、中國國民黨美西南支部輪值常委鄭蓮雲12日表示，今年不舉辦選情之夜是經過全面和慎重考量。一是物價飛漲，幾年前選情之夜的餐飲費用每桌500元左右，今年普遍過千，物價幾乎翻倍。但最重要是最近兩年治安不靖，大家晚上出門心有不安。她說，十多年來藍營的選情之夜都在艾爾蒙地偉博中心舉辦，但不久前在同一地點舉辦的海華音樂季，停在周邊的汽車有三輛被砸，而選情之夜的活動通常都是過夜且持續到次日凌晨4時左右，藍營年長者的比例高，不放心。

鄭蓮雲說，今年大家決定各自在家，或三兩好友小眾聚集觀戰。她的幾個好友也約好當晚到她家，全程觀戰。「我早早就煮好了八寶粥，準備好了夜宵」，鄭蓮雲表示，她會從12日晚飯開始就一直開著電視機直到13日清晨。據她所知，本地有華語電視台12日晚上8時到13日清晨6時全程直播台灣選情，台灣每個場所的選情大家都能夠通過電視看得到。她已經發了通知給所有泛藍的朋友，希望大家一定要關注這次開票的情況。

加州無論藍營或綠營，12日晚都是不同尋常的夜晚。鄭蓮雲表示，選戰都有輸贏，她心理也做好了兩種準備。輸，只要是透明公正，沒有作弊嫌疑，會接受事實；贏，她也已有準備，在5月20日舉辦一個免費的大型慶祝活動，所有人都能來參加。她表示，南加很多國民黨黨員年事已高，疫情之後一些人的經濟狀況也不好，所以希望活動辦得熱鬧有有意義，能夠讓大家免費參加，但也歡迎樂捐，時間可能會選在5月18日或19日星期天，正好配合台灣星期一的5月20日。

南加 國民黨 加州

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