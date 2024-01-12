蒙市市長市情咨文 振興商業強化基建

蒙市市長Jose Sanchez發表了市情咨文。（蒙市官方）

2023年對於蒙特利公園市 來說是特殊的一年，一場槍擊 案打破了這個城市的平靜。1月10日（週三）蒙特利公園市長Jose Sanchez發表了市情咨文 ，市議會成員、城市工作人員、社區領袖和居民聚集在一起，共同見證在過去一年內整座城市為療癒和恢復所作出的努力，同時也期待新一年蒙市能夠迎來更好的轉變。

市長Jose Sanchez說，「我思考槍擊事件如何以多種不同方式極大地改變了我們的城市，以及作為一座城市，我們如何變得更加強大、更加團結。我很讚賞去年所做的事情，在很大程度上要歸功於市政府工作人員的幕後辛勤工作。」

在槍擊案後，蒙市致力於心理健康 建設和為小企業開發和建立資源，同時槍擊事件促進了該市製定阻止槍支暴力的政策。蒙市在一年中做出了諸多的努力，包括蒙市康復基金、互助希望中心的建立，批准該市管制槍支的新條例等。同時，蒙特利公園市立圖書館(Bruggemeyer Library)與華埠服務中心合作提供每週兩次的心理諮詢服務，舉辦健康計畫並組織心理健康博覽會。這些計畫和其他圖書館計畫共接待了 3000 多名參與者，並獲得了 143 萬元的服務和建築改善補助金。

在該市的金融方面，蒙市與顧問簽訂了合同，以實現現金存款投資之外的城市收入多元化。市議員吳紹榮（Vihn Ngo）表示，此舉將為市政府注入大量收入。 他補充，「展望未來，重點是積極主動地恢復業務、引進新業務並發展現有業務。」

Sanchez還強調了警察、消防、娛樂和公共工程項目。蒙市警察和消防隊在1月21日的槍擊案中迅速救援，發揮了重要作用。不過在這個令人痛心的事件後，現場人員也因此承受了巨大的情感衝擊，甚至對一些人來說意味著「職業生涯的結束」。蒙市消防局為此僱用了四名新人，並增加了一名站長。此外，消防局從加州49選區州眾議員方樹強（Mike Fong）那裡獲得了額外的 200萬元資金，用於修復 63 號消防站。

在2023年，蒙市警局獲得了超過 120萬元的撥款來解決遊民問題。在1320名遊民中，有57人得到了安置，318 人接受了心理健康隨訪。

公園和娛樂項目也是該城市關注的重點之一，The Sequoia 公園遊樂場項目於1月9日舉行了剪綵儀式。據市政府官員稱，這是七個新規劃遊樂場中的第二個。接下來Bella Vista、Highlands和Garvey Ranch 公園的遊樂場項目將陸續開放，為兒童們提供培養身心的場所，為居民們創造休閒娛樂的空間。

展望 2024 年，Sanchez希望市議會成員們能夠繼續領導槍案後的恢復建設。他補充說，重點是提高城市的步行便利性，繼續更新當地公園和吸引更多餐廳入駐，讓更多家庭在蒙市有更多生活休閒的選擇。