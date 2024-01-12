波音艙門脫落新影片 乘客險被吸出機外

坐在脫落艙門後面一排的乘客Huy Tran用手機記錄下了這驚險瞬間。（KTLA 5）

阿拉斯加航空公司一架載有177人的波音（Boeing）737 Max 9班機日前起飛後，機上一扇艙門脫落遭風吹走，導致飛機驚險迫降。一段由坐在該脫落艙門後面的乘客拍下的新影片記錄了這可怕的一幕。

影音來源：ABC 7，洛杉磯 採訪中心後製

這起事件發生在1月5日下午5點左右，該班機從俄勒岡州 波特蘭（Portland）出發，飛往南加 安大略國際機場（Ontario International Airport）。

乘客們在空中飛行了大約20分鐘，突然聽到一聲巨響，飛機上的一個艙門被扯下，在16000呎高空留下一個大洞，導致機體「爆炸性減壓」並吸入冰冷的空氣。

幸運的是，位於脫落艙門的第26排座位沒有乘客，坐在後面一排的乘客Huy Tran用手機記錄下了這驚險瞬間。Huy Tran說，「我睜開眼睛，看到飛機上有一個巨大的洞，我可以看到城市的燈光。最初的幾秒鐘滿是震驚和困惑，這真的發生了嗎？」

坐在他旁邊靠窗座位的乘客是他的朋友Cuong Tran，他的襪子、鞋子和手機都被從飛機的洞口吸走。強大的吸力也將Cuong的身體抬到了座位上方，並開始將他的雙腿拉向那個大洞。

Cuong 說，「我看到一個孩子的一半身體也被吸出了飛機，他的衣服和其他所有東西都被吸出了飛機。」

Huy 回憶道，「我們甚至無法互相交談。我和Cuong面對面卻根本聽不到對方的聲音，因為噪音太大了。」

飛機緊急降落在波特蘭機場，雖然所有人都倖存下來，但Cuong受了擦傷和腳踝扭傷。

聯邦航空管理局（FAA）1月11日（周四）對波音 737 Max 9客機展開調查，並在一份聲明中表示，「這起事件本不應該發生，也不能再發生。」

波音發聲明表示，「將充分、透明地配合FAA和美國國家運輸安全委員會的調查」。該公司旗下同款客機都已無限期停飛。