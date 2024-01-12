柑縣台灣鄉親元旦健行 喜迎健康快樂新年

柑縣台灣同鄉會在William Mason公園舉辦「113年元旦曙光健行」。(橙僑中心)

迎接龍騰新春，柑縣台灣同鄉會2024年1月6日在威廉梅森區域公園（William Mason Regional Park），舉辦「113年元旦曙光健行」活動，讓大家在湖光山色之中迎接健康、喜樂「龍總來」的新年。

有150多位僑民當天逗陣參加慶祝中華民國 113年元旦健行，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎夫婦、僑務顧問沈柏文、僑務促進委員張慧玲等也共襄盛舉。

應邀參加的橙僑中心主任蕭蓓如，特別致贈僑務委員會的2024年台灣精品工藝月曆，作為新春賀禮，祝福大家新的一年健康、喜樂「龍」總來，同時藉由新春聚會為大家介紹中華民國移民法新修正的要點，也介紹今年駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處行動領務的服務時間與規劃，洛杉磯經文處今年將於3月28日及9月26日至橙僑中心、5月23日及11月21日至聖地牙哥 台灣中心辦理行動領務(詳情可上網：https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/38113.html查閱)。

傅錦郎會長夫婦帶隊，大家在風和日麗的天氣下，沿著平坦的健行步道邊走邊聊，也有鄉親帶著毛小孩一起健身。這次健行規劃全程分兩段路程進行，第一段大約是 3英哩， 第二段約 2英哩。如果走累了，可以直接到步道的Shelter 1 休息，頗適合全家老少闔府一起參加。

歷經近2個小時，大家身心舒暢的走完全程，大家齊聚在公園Shelter區，進行新春團拜與聯誼。會長傅錦郎開場致詞感謝鄉親過去一年踴躍參加同鄉會各種活動，同時也感謝太太陳淑容的巧手貢獻，每次健行太太都清晨三、四點起床準備不同台灣風味點心。