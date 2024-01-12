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柑縣台灣鄉親元旦健行 喜迎健康快樂新年

橙縣訊
柑縣台灣同鄉會在William Mason公園舉辦「113年元旦曙光健行」。(橙僑中心)
柑縣台灣同鄉會在William Mason公園舉辦「113年元旦曙光健行」。(橙僑中心)

迎接龍騰新春，柑縣台灣同鄉會2024年1月6日在威廉梅森區域公園（William Mason Regional Park），舉辦「113年元旦曙光健行」活動，讓大家在湖光山色之中迎接健康、喜樂「龍總來」的新年。

有150多位僑民當天逗陣參加慶祝中華民國113年元旦健行，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎夫婦、僑務顧問沈柏文、僑務促進委員張慧玲等也共襄盛舉。

應邀參加的橙僑中心主任蕭蓓如，特別致贈僑務委員會的2024年台灣精品工藝月曆，作為新春賀禮，祝福大家新的一年健康、喜樂「龍」總來，同時藉由新春聚會為大家介紹中華民國移民法新修正的要點，也介紹今年駐洛杉磯台北經濟文化辦事處行動領務的服務時間與規劃，洛杉磯經文處今年將於3月28日及9月26日至橙僑中心、5月23日及11月21日至聖地牙哥台灣中心辦理行動領務(詳情可上網：https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/38113.html查閱)。

傅錦郎會長夫婦帶隊，大家在風和日麗的天氣下，沿著平坦的健行步道邊走邊聊，也有鄉親帶著毛小孩一起健身。這次健行規劃全程分兩段路程進行，第一段大約是 3英哩， 第二段約 2英哩。如果走累了，可以直接到步道的Shelter 1 休息，頗適合全家老少闔府一起參加。

歷經近2個小時，大家身心舒暢的走完全程，大家齊聚在公園Shelter區，進行新春團拜與聯誼。會長傅錦郎開場致詞感謝鄉親過去一年踴躍參加同鄉會各種活動，同時也感謝太太陳淑容的巧手貢獻，每次健行太太都清晨三、四點起床準備不同台灣風味點心。

大家分坐在不同野餐桌，一起享用柑縣台灣同鄉會特別 準備的精美點心盒，許多鄉親也帶來自家的拿手美味餐點，與大家一起分享。在大自然的懷抱中，參加元旦健行的台灣鄉親，一起拉開美好新年的序幕。

橙僑中心主任蕭蓓如(右) 祝福大家新的一年健康、喜樂「龍」總來。圖中至左為柑縣台...
橙僑中心主任蕭蓓如(右) 祝福大家新的一年健康、喜樂「龍」總來。圖中至左為柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎及其太太陳淑容。(橙僑中心)
在風和日麗的天氣下，大家沿著平坦的健行步道邊走邊聊。(橙僑中心)
在風和日麗的天氣下，大家沿著平坦的健行步道邊走邊聊。(橙僑中心)
完成全程健行後，大家齊聚在公園Shelter區，進行新春團拜與聯誼。(橙僑中心)
完成全程健行後，大家齊聚在公園Shelter區，進行新春團拜與聯誼。(橙僑中心)

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