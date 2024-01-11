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南加大學者評台灣大選 美中政策各有盤算

記者丁曙／洛杉磯即時報導
2024台灣總統大選候選人（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。（聯合報系資料圖）
2024台灣總統大選候選人（左起）賴清德、侯友宜、柯文哲。（聯合報系資料圖）

南加州大學（USC）政治科學院終身教授及中國問題專家駱思典（Stanley Rosen），以往曾多次赴台灣觀察大選，針對本周末舉行的台灣大選藍綠白三陣營新格局，從美中台港的宏觀角度深入分析，強調美國政策的不可預測性，與中國方面避免任何有利民進黨的威脅性行為。

駱思典指出，台灣大選牽動美國朝野。本周的「經濟學人」（The Economist）雜誌有兩篇關於台灣總統選舉和立法院選舉的好文章，與他的部分觀點一致。「經濟學人」文章強調，美國政策有不可預測性，包括拜登和川普，他們在台灣和中國問題上的言論和政策都不一致。2024年美國大選，如果川普獲勝將使台灣的局勢更加難以預測。

在分析台灣三黨候選人時，他指出，如果賴清德獲勝，相信他在兩岸關係上會效仿蔡英文相對低調的做法，美國也一定會鼓勵這樣做。賴清德曾一度表示，他希望身為台灣總統受到白宮歡迎，但這項言論在華盛頓並不受歡迎。無論誰獲勝，都有很多模糊之處。

即使國民黨候選人侯友宜獲勝，他也會發現很難實現中國想要的目標，也就是從經濟轉向某種政治整合。自從2015年11月「馬習會」以來，世界已經發生變化，但中國似乎沒有承認，至少在公開場合是如此。

就目前而言，投票率很重要，支持柯文哲而非賴清德的年輕選民人數比較多，而柯文哲在與國民黨搞曖昧後，似乎失去一些支持者。毫不奇怪，民進黨執政8年後，民眾對該黨已經取得的成就和未取得的成就感到有些沮喪。8年後換黨執政也是很常見的，例如陳水扁和馬英九。

中國大陸最近一直保持謹慎態度，避免任何真正有利於民進黨的威脅性行為，這在過去並不總是如此。迄今為止，2016年「周子瑜國旗事件」衝擊台灣大選的情況尚未重演。現在距大選投票日很近，但奇怪的事情仍然可能發生。

毫無疑問，時任香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）修改「逃犯條例」的政策，對2020年台灣大選的影響很大。

駱思典最後指出，台灣政治大學（NCCU）長期以來的民調顯示，目前大多數人贊成無限期地延續現狀，並且擔心挑釁中國是一項危險的政策。另一方面，台灣人也擔心馬英九領導下的國民黨會較快與大陸建立政治聯繫。如果國民黨獲勝，大陸肯定會推動超越經濟聯繫而進入政治聯繫。此外，如果國民黨或泛藍黨獲得立法院的控制權，民進黨即使賴清德獲勝，在政策選擇上也會面臨一些問題。

南加州大學政治學教授駱思典分析台灣大選。（檔案照，記者丁曙 ／攝影）
南加州大學政治學教授駱思典分析台灣大選。（檔案照，記者丁曙 ／攝影）

國民黨 賴清德 民進黨

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