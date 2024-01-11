NASA裁減合同工 被解僱華人「剛慶祝完項目成功」

新年伊始，美國太空總署噴射推進實驗室（JPL）解雇了100名合同工。由於聯邦經費大幅度削減，將火星碎片送回地球的計劃也受到影響，未來裁員可能擴大。（JPL）

新年伊始，國家航空及太空 總署(NASA)噴射推進實驗室（JPL）解雇100名合同工，其中包括不少華人。JPL表示，由於聯邦經費大幅度削減，將火星 （Mars）碎片送回地球的計劃受到影響，未來可能還會有更多裁員。

JPL主任Laurie Leshin在11日發給員工的電子郵件中表示，太空總署預計本財年預算 ，會將火星樣本送回地球的支出限制在3億元，這個數字相當於2023年8.22億元的36%，遠低於拜登政府為該計畫尋求的9.49億元。

Leshin的郵件同時表示，未來受到裁員影響的，很不可能不止火星項目。

不願透露姓名的華裔包商表示，他們近日收到中止合同的文件。他表示，多年來一直與JPL火星項目合作，不久前還為該項目取得進展慶祝，沒想到結果是這樣。

一位自稱是被解僱的JPL合同工5日在Reddit貼文中表示，這個消息來得突然。「昨晚有80名（還在增加中）合同工被解僱，其中包括他」，帖文寫道，解僱電子郵件是在下午5時30分發送。內容大概是「你被解雇了，立即生效」，被解僱的合同工在一小時內就失去電腦和大樓的訪問權，速度快如閃電。

事實上從2023年11月開始，太空總署已宣布將放慢火星研究工作，原因是聯邦參眾兩院對該項目擬議的資金預算出現巨大差異。眾議院通過9.493億元的全部要求，參議院的版本僅為3億元。

目前JPL正試圖通過內部調整，來彌補解雇承包商留下的影響。事實上，JPL從2023年9月開始已凍結新人員的招募。Leshin在給員工的郵件中說，隨著Psyche、NISAR和Europa Clipper等多項任務的啟動或接近完成，人員和資金都非常關鍵，現在JPL可能需要稍微控制項目發展速度。