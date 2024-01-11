我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

您算包商或正式員工? 拜登政府新規 影響數百萬勞工

南加小台北突發 3匪駕車追趕、槍擊亞裔司機 疑為劫車

記者邵敏/綜合報道
受害者的右腳踝受傷。（KTLA5）
受害者的右腳踝受傷。（KTLA5）

洛杉磯縣華人聚居城市蒙特利公園市（Monterey Park），10日（周三）晚發生槍擊案。被害司機被3名蒙面歹徒一路追趕，並在蒙市地區的60號公路上遭遇槍擊。警方初步認為，這可能是一起劫車未遂案。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

從現場畫面看，被害人像是一名亞裔，警方尚未證實被害人身分、族裔。這起槍擊案發生在10日晚9時19分，加州公路巡警局（California Highway Patrol）發言人Jon Relles指出，受害司機在蒙市地區的60號公路上，被兩輛黑色轎車追趕並遭到槍擊 。

Relles表示，受害者遭遇槍擊後，馬上報警尋求救助，司機當時繼續沿著101號公路向洛杉磯市恩西諾（Encino）方向駕駛。警方調度員接到報警電話後，指示受害者在巴爾博亞大道（Balboa Boulevard）下車，警方就在旁邊待命。

警方在受害者車輛的前乘客車門上，發現一個明顯彈孔。Relles表示，受害者的右腳踝上有槍擊的擦傷。畫面顯示槍案發生後，受害者與警方交談，看起來傷勢沒有大礙。Relles指出，被害人遭遇槍案驚慌失措，非常緊張，但依照警方指示，得以成功脫離案發現場。

調查人員初步確定，這起案件始於10號公路靠近Del Mar 大道。根據被害人對警方的陳述，當時一輛可疑車輛試圖攔截受害者汽車，3名戴著滑雪面罩的嫌犯下車準備實施搶劫；但受害者設法逃脫，後駕駛車輛開上60號公路，嫌疑人一路緊追不捨，並在蒙特利公園市地區對被害人開槍射擊。

這起案件的犯罪動機仍在調查中，當局認為，初步看來，這很有可能是一起劫車或企圖搶車的案件。受害者表示，他沒有攜帶高端珠寶或價值貴重的物品。兩部嫌疑車輛都是黑色轎車，一輛是賓士（Mercedes-Benz），另一輛是雷克薩斯（Lexus）。據悉，被害人報警後駛離高速公路，嫌犯沒有繼續追趕，目前還沒有關於嫌犯的進一步描述，警方仍在調查這起案件。

警方在受害者車輛門上發現明顯的彈孔。（KTLA5）
警方在受害者車輛門上發現明顯的彈孔。（KTLA5）

槍擊 蒙特利公園市 洛杉磯

上一則

前洛杉磯縣警長維拉紐瓦 涉選舉募款違規

延伸閱讀

蒙市槍案倖存者 慈善募款紀念罹難好友

蒙市槍案倖存者 慈善募款紀念罹難好友
全美槍枝安全 加州名列前茅

全美槍枝安全 加州名列前茅
效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡

效仿加州控槍 美國十年可免30萬人死亡
愛阿華中學槍擊1死5傷 友稱：17歲槍手遭長期霸凌

愛阿華中學槍擊1死5傷 友稱：17歲槍手遭長期霸凌
元旦舊金山市中心槍擊 一女子受重傷

元旦舊金山市中心槍擊 一女子受重傷
跨年派對起爭執 洛市槍擊2死8傷

跨年派對起爭執 洛市槍擊2死8傷

熱門新聞

開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
在華人微信群時常看到換匯消息，有人出人民幣換美金，也有人出美金換人民幣，金額從幾百、幾千，甚至數万元不等。（讀者提供）

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

2024-01-09 20:39
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

2024-01-05 21:30
該豪宅位於洛杉磯市貝萊爾（Bel Air）社區的黃金地段。(谷歌地圖)

中國前首富 半價拿下希爾頓家族加州豪宅

2024-01-08 21:46

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
娘娘「腫」麼了？孫儷狀態嚇壞粉絲 劉詩詩、楊冪破冰

娘娘「腫」麼了？孫儷狀態嚇壞粉絲 劉詩詩、楊冪破冰
入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽