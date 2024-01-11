前洛杉磯縣警長維拉紐瓦 涉選舉募款違規

前洛杉磯縣警長維拉紐瓦因2018年競選期間的資金違規問題，與加州公平政治實踐委員會（FPPC）達成和解。（abc7電視台）

前洛杉磯縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）近日承認，在2018年競選警長期間，無意中觸犯競選資金相關的法律。他與當時的競選財務主管艾弗里（Cine Ivery）及捐助者戈麥斯（Manuel Gomez），已同意與加州 公平政治實踐委員會（FPPC）達成和解，該委員會負責監督競選融資和政府道德法的遵守。

戈麥斯，是Tam's Burgers連鎖店其中一家餐廳的經理，他利用「秸稈捐贈者」（straw donors）多次為維拉紐瓦競選活動捐款，這些「秸稈捐贈者」包括戈麥斯的朋友、家人以及他所管理的漢堡店員工。在美國，用他人名義提供政治捐款是非法的。戈麥斯因此被罰款5萬元。

根據FPPC調查，維拉紐瓦和艾弗里將支付7500元罰款，原因是他們在競選財務報表中，未能提供有關戈麥斯的關鍵信息。這些信息，本應有助於揭示戈麥斯與「秸稈捐贈者」間的聯繫。

維拉紐瓦表示，這只是一個小錯誤，在大型募款活動中經常發生。維拉紐瓦認為，戈麥斯自行決定用他人名義進行捐贈，維拉紐瓦與公眾都是受害者。

在2018年競選期間，戈麥斯最初以合法的最高金額1500元捐助給維拉紐瓦的競選活動，隨後又通過14個不同名字的「秸稈捐贈者」進行14次同等金額的捐款。FPPC調查文件顯示，戈麥斯向這些「秸稈捐贈者」提供現金以償還他們的捐款，總額達2萬1000元。

根據FPPC的和解協議，許多被利用的中間人不懂英語，幾乎所有的捐款支票 ，都是由戈麥斯親自填寫的。維拉紐瓦指出，這種行為是非法的，並強調他與戈麥斯並無私人關係，甚至不認識他的長相。

戈麥斯的老闆沃沃斯（Chris Vovos），同時也是連鎖餐廳Tam's Burgers的所有者，也曾被質疑為部分捐款報銷。維拉紐瓦對此表示，沃沃斯是一名支持者，沃沃斯沒有做任何不妥的事。維拉紐瓦還強調，從未向沃沃斯詢問過戈麥斯的捐款情況。

最後，FPPC的文件指出，沒有證據表明維拉紐瓦的競選團隊知情戈麥斯的「秸稈捐贈者」計劃，維拉紐瓦和艾弗里聲稱，他們對此事一無所知。和解方案將在1月18日FPPC委員會會議上投票 後最終確定。