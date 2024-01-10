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亞馬遜新年開啟第一波裁員 涉及3部門數百名員工

記者趙健/即時報導
亞馬遜宣布新一輪裁員，共涉及三個部門數百名員工。(Unsplash)
亞馬遜宣布新一輪裁員，共涉及三個部門數百名員工。(Unsplash)

亞馬遜10日（周三）宣布新一輪裁員，包括亞馬遜視頻（Prime Video）和米高梅工作室（MGM Studios）的數百名員工；同時，亞馬遜的Twitch流媒體直播平台，也將裁員500多人。

亞馬遜視頻和米高梅工作室負責人Mike Hopkins，在10日向員工發送的郵件中寫道：「雖然行業持續快速發展，但仍需要優先考慮對業務長期成長有利的投資，同時專注對客戶最重要的業務。亞馬遜已經確定在某些領域減少或停止投資。由於這些決策，將在亞馬遜視頻和米高梅工作室中裁掉數百個職位。」

2022年，亞馬遜工作室以84億5000萬元，收購總部位於洛杉磯縣比佛利山的米高梅工作室，藉此加強在「流媒體大戰」中的地位。但在實現這次前所未有的工作室和攝影棚開發和擴張後，亞馬遜開始裁員的步伐。

在2022年和2023年間，亞馬遜總共裁減約2萬7000名員工，是該公司歷史上規模最大的裁員行動。據彭博報導，亞馬遜的直播平台Twitch將裁掉約500名員工，占該部門員工人數的35％。

對洛杉磯來說，媒體和技術公司一直是推動商業地產發展的主力；然而，他們在經歷多年的快速增長和擴張後，紛紛進入調整模式。除亞馬遜外，谷歌也在上周大舉縮減其房地產規模，正式取消一個標誌性的辦公室開發項目——對Westside Pavilion的改造計劃。

亞馬遜 裁員 投資

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