競選聯邦參議員 謝安達獲得趙美心背書

謝安達獲得趙美心背書。（謝安達臉書）

國會眾議員趙美心 （Judy Chu）10日表示，她為聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）競選聯邦參議員背書。根據謝安達競選辦公室，謝安達已經獲得加州 70%國會民主黨籍官員的支持。

趙美心表示，過去十年，謝安達代表的選區與她代表的選區相鄰。趙美心很了解謝安達如何努力代表民意，實現工作目標。「他是一個好搭檔，我們曾在新冠疫情期間協力幫助工作人員，合力拓展LGBTQ+的權益，共同打擊對亞太裔的仇恨等。謝安達會將這種合作帶至參議院。若他當選參議員，在他代表下的加州人將受益良多。我很驕傲能支持他。」

謝安達表示，聯邦眾議員趙美心積極代表加州選民利益，努力推動環境保護，為婦女爭取墮胎權利，推動小商業發展，改革健保體系。很幸運能與她在國會合作。如果當選參議員，會繼續與趙美心合作，共創黃金州美好的未來。

謝安達目前已經獲得近300位加州現或前民選官員支持，包括前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。謝安達還獲得加州70%國會民主黨籍官員的支持。

謝安達2001年起開始擔任國會眾議員職位，先後代表過加州第27選區、29選區、28選區和第30選區。謝安達曾在採訪時說，他與南加華人區淵源甚遠，曾代表過的城市包括蒙特利公園市，巴沙迪那等，後來選區重畫，他代表的地區逐漸往西邊靠。他還特意取中文名字，有刻著中文名字的印章。在當選國會眾議員前，他於1996年至2000年間擔任加州第21選區參議員。

目前在加州競爭聯邦參議員的主要民主黨人，還包括代表屋崙（Oakland）地區的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）及爾灣的聯邦眾議員波特（Katie Porter）。相比謝安達，這兩位候選人的支持者相對較少。雖然加州國會眾院支持誰，對選民的影響不大，但對於候選人的籌款很重要，並影響雙方未來在相關事務上合作。

加州選民將在今年3月的初選中，選出得票率最高的兩位候選人，無論黨籍。之後在11月的決選中，選出最終獲勝的一位。