疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

美航AA127號航班，從達拉斯飛往上海途中，緊急迫降LAX。(Unsplash.com)

美國航空公司（American Airlines）一架波音787飛機，1月8日（周一）從達拉斯（Dallas）飛往上海途中，緊急改道迫降洛杉磯國際機場 （LAX ），理由是在半空中發現「可能存在機械故障」。截至目前，沒有人員受傷報告。

LAX官員證實，這架飛往上海的AA127號航班，於8日下午1時07分降落在洛杉磯國際機場。一名目擊者稱，飛機迫降後，機場跑道上停滿緊急救援車輛；另有目擊者在推特上發文指出，飛機從達拉斯飛往上海時，緊急迫降，洛杉磯消防局（LAFD）做出回應。

官方證實，這架飛機安全降落，沒有人員受傷的報告。對於該航班改道迫降原因，航空公司官員發表聲明稱，AA127號航班從達拉斯／沃斯堡(DFW) 飛往上海浦東國際機場(PVG)，由於可能存在機械問題，中途改飛至洛杉磯國際機場(LAX )，該航班安全著陸並滑行至登機口，對此深感抱歉，不希望打亂客戶的旅行計劃。

航班8日緊急停降LAX後，官方表示將繼續前往預定目的地上海。但起飛時間一直延誤，截至8日下午，航班狀態顯示，延誤已長達16小時15分，並持續更新中。據悉，從達拉斯飛往上海的平均飛行時間為13小時59分。

洛杉磯市警察局（LAPD）8日在推特上寫道，LAX 3號航站樓的警察活動對上層航站樓區域的交通造成影響，進入機場下層的交通保持開放。隨後，當局很快更新稱，3號航站樓事件正在清理中，交通將很快恢復正常運作。目前尚不清楚警察活動是否與飛機迫降有關，但對於進出LAX的旅客來說，8日是艱難的一天。洛杉磯國際機場每天有超過1500個航班，每天有超過8萬5000人次通過。

根據最新航班信息，AA127號已於9日（周二）上午7時56分，從洛杉磯國際機場起飛，繼續前往目的地上海，截至發稿前，航班仍在飛行中。

最近，阿拉斯加航空的航班發生機械故障，導致飛機部分被撕裂，這一事件讓許多南加華人 感到緊張；最新的這趟飛往上海的航班緊急改變路線停降洛杉磯，原因也是懷疑機械故障，同樣牽動華人的心。