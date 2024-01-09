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亞市華人盆栽遭竊 女賊戴帽手套善偽裝

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
女竊賊下來竊取盆栽時細心戴上帽子及手套。（劉先生提供）
女竊賊下來竊取盆栽時細心戴上帽子及手套。（劉先生提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民劉先生近日又見門前精心擺設的盆栽不翼而飛，他氣憤地表示，已非首次遭遇此類盜竊事件，且行竊者有恃無恐。

劉先生透露，這些盆栽在家門前已擺放相當長一段時間，他難以置信會突然間被盜走。根據監視畫面，該名女性竊賊在竊取盆栽時，戴上帽子和手套，似有踩點和謀劃。劉先生回憶道，自從搬入住處以來，就屢遭竊賊之害。他提到，之前搬家時，一些原先計畫要搬到店內的櫥櫃和架子也被盜走。

劉先生無奈表示，即使向警方報案也未能得到有效幫助，就連聯繫過的園藝公司也無法提供協助。此外，他還提到曾經在家門口擺放的飲料亦被盜走。此連串事件讓劉先生感到無奈與氣憤。他認為當前的社會治安問題日益嚴重，竊賊行為大膽，對於受害者的感受毫不在意。

根據警方執法2023年報告指出，加州在全國暴力犯罪率中排名第17位。從2021年至2023年，加州暴力犯罪增加6.1%，財產相關犯罪增加了6.2%。其中，最常見的暴力犯罪是與財產有關的犯罪，包括入室盜竊和扒竊。

而在2022年，加州15個最大縣中就有9個縣的商業搶劫、入室盜竊案也有所增加，其中洛杉磯縣的發生率最高。此外，這些縣中的商業搶劫事件同樣呈上升趨勢。去年洛杉磯縣的商業搶劫發生率為每10萬居民中有60起，位居加州之首，其次是聖荷昆（San Joaquin）縣、沙加緬度（Sacramento）縣和寇恩縣（Kern County）。

加州 暴力犯罪 洛杉磯

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