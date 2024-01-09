開卡車撞自行車行 洛城群賊明火執杖

案發現場是洛杉磯市一家自行車店遭遇竊盜（KTLA5）

洛杉磯 市中心日前發生一起惡劣的打砸搶案件，竊賊開著一輛U-Haul搬運卡車衝破商家鐵門進入停車場，之後試圖撞開商店磚牆入內。作案過程中，其他十幾名蒙面嫌犯站在一旁吶喊助威，場面十分囂張。商家的監控探頭捕捉到這些犯罪畫面。

（視頻來源：商家現場監控／記者邵敏後製）

這起案件發生在1月6日（周六），洛杉磯市一家名叫Just Ride L.A.的自行車店遭遇竊賊打砸搶。店主Danny表示，他的店從未發生過如此極端的事情，「他們穿過大門，進入倉庫，企圖盜取自行車。」監控畫面顯示，竊賊使用一輛卡車強行闖入停車場，並來回多次衝撞Just Ride的商店大門，十多名蒙面嫌疑人則在一旁伺機而動。

Just Ride這家店已營業15年，主要銷售自行車和踏板車，雖然囂張的竊賊最後沒有得手任何商品，但因為他們開著卡車試圖闖店的行為給商家造成數千元損失，鐵門被撞變形，牆面上的磚瓦掉落一地。Danny表示，這是開店以來最困難的一年，商家本就經營慘淡，甚至付不起房租，如今再遭受重創。

這位Just Ride L.A.老闆認為，他的店可能是加州 自行車竊盜團伙的一個目標，「我知道一夥歹徒襲擊全國各地的自行車商店，我們只是其中一家，他們在其他商家盜竊成功，我們相對比較幸運 ，商品沒有被盜走，雖然幾乎得手。」