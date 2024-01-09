河濱警方籲民眾辨認1992年謀殺受害者

圖為女性受害者生前樣貌。（河濱縣地檢署）

南加 河濱縣地檢署近日呼籲民眾幫助確認30年前一起謀殺案的女性受害者。據稱，在1992年「開心臉殺手」（Happy Face Killer）系列謀殺案中，該女性死者是最後一名受害者。儘管DNA 技術可以繪出她生前樣貌，但至今仍未能確認身分。

河濱縣地檢署8日表示，這名女性受害者遺體於1992年8月30日在河濱縣東部布里斯市（Blythe）北部95號公路附近發現。該女性曾是「開心臉殺手」傑斯伯森（ Keith Hunter Jesperson）的最後一名受害者。兇手在犯罪生涯中，承認在全美犯下了八起謀殺案，分別在華盛頓州（Washington）、懷俄明州 （Wyoming）、俄勒岡州（Oregon)和北加地區。

根據調查，卡車司機傑斯伯森1992年8月在15號高速公路南部的煞車檢查區遇到了這名女性，她自稱叫柯勞狄雅（Claudia）。於是他們兩人一同旅行，最終在印第歐／科奇拉（Indio/Coachella）卡車停車區發生金錢爭執。兇手聲稱他在從科奇拉開車到布里斯的途中殺害了這名女性，並將她的遺體遺棄在路旁。

據描述，女性死者年齡約20至35歲，身高5呎6吋至5呎7吋，體重約140-150磅，頭髮為棕色或染成金髮。她是一位頻繁搭便車的女性，穿著一件印有摩托車圖案的T恤衫，右拇指的左側有兩個小點的紋身。她也可能是一位吸煙者。雖然執法單位用她的DNA確認了可能的親屬，包括已故的生父，但至今仍未能找到她的家人。

當局相信這名女性居住範圍可能與洛杉磯、聖伯納汀諾和河濱縣地區有關，同時可能有拉斯維加斯和內華達南部的聯繫親屬。

河濱縣地檢署檢察官Mike Hestrin呼籲公眾提供任何信息，以協助辨識這名女性身分。如有資訊，請致電冷案熱線951-955-5567，或發送電子郵件至[email protected]。