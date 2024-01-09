國會眾院民主黨文宣 召喚少數族裔奪回多數

民主黨曾經在2018年翻轉國會眾議院，選出了最多元化民意代表，華裔眾議員趙美心（第二排左二）笑得開心。（美聯社）

2024大選啟動，民主黨 國會競選委員會 （DCCC）9日宣佈了一項「賦予人民權力」（P.O.W.E.R. The People）文宣運動，這是一項八位數的投資 ，旨在說服和動員亞太裔（AANHPI）、非洲裔和拉丁裔社區，他們是民主黨聯盟的重要組成部分，幫助奪回眾議院 的多數席位。

「P.O.W.E.R. The People」五個英文字首代表「說服、組織、歡迎、教育、接觸——賦予人民權力」（Persuade. Organize. Welcome. Educate. Reach），這是一項具有歷史意義的八位數投資，重點是說服和動員亞裔美國人、夏威夷原住民/太平洋島民（AANHPI）、非洲裔和拉丁裔選民。

民主黨國會競選委員會指出，為了動員少數族裔社區的參與，民主黨所做的努力將包括在以下方面的投資：研究和民意調查；付費媒體（印刷品、廣播、郵件、電視和數字媒體）區內組織活動；選民保護和教育；反擊旨在混淆、分散和分裂有色人種選民的干擾和錯誤信息，尤其是在網絡上。

民主黨國會競選委員會主席德爾貝尼（Suzan DelBene）指出：「民主黨致力於將負責任的治理帶回眾議院，以便我們能夠繼續開展降低成本、保護和擴大醫療保健以及為選民提供服務等重要工作。我們知道，有色人種選民對民主黨的聯盟至關重要，民主黨國會競選委員會的投資凸顯了我們在有色人種社區關心的問題上持續地與他們接觸的承諾」。

民主黨國會競選委員會副執行主任博克（Missayr Boker）說，「P.O.W.E.R. The People兌現了我們對脆弱的民主所依賴的多民族聯盟的承諾。通過有意識地優先考慮與這些社區的持續外聯活動，將我們的道德和戰略要務結合起來，以確保民主黨贏回眾議院。當極端的共和黨人繼續撒謊、欺騙和壓制有色人種的選票以贏得選舉時，民主黨人明白，當每個人的聲音都被聽到時，民主才會得到加強。」

民主黨國會競選委員會全國參與主任扎卡里亞斯（Mariafernanda Zacarias）說：「民主黨國會競選委員會正在進行一項歷史性投資，以說服和吸引對民主黨奪回眾議院至關重要的有色人種選民。我們知道，通過電視、數字、印刷、郵寄和廣播等方式，通過區內組織人員，並在深入研究和民意調查的基礎上，與有色人種選民開展具有文化包容性和共鳴的持續外聯活動是多麼重要。P.O.W.E.R. The People建立在民主黨國會競選委員會之前與有色人種社區接觸的週期性基礎之上，以講述民主黨如何為勞動人民提供服務，以及共和黨對我們的基本權利構成的危險」。

民主黨國會競選委員會的這項文宣運動的特點之一，要借助具有文化內涵並能引起共鳴的付費媒體，旨在通過引人注目的創意和本地化的跨媒體信息來說服和動員有色人種選民，重點關注他們最感興趣的平台，並使用他們選擇的語言，包括英語、普通話、韓語、西班牙語和越南語。此次文宣運動推薦的少數族裔媒體包括美國世界日報。