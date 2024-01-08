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加州滑雪勝地 車也「滑雪」剎不住 16車連環追撞

記者王若然／即時報導
因路面結冰，太浩湖南部發生16車連撞事故。（視頻截圖）
因路面結冰，太浩湖南部發生16車連撞事故。（視頻截圖）

時逢年底節假日，不少加州居民都選擇到大熊湖（Big Bear）、太浩湖（Lake Tahoe）等地觀賞雪景或滑雪。不過近日驟降的氣溫和霜凍天氣，讓上山變得不容易。在大熊湖，結冰的路面容易讓車子發生側滑，交通事故頻發；而南加人最喜愛的滑雪勝地之一太浩湖，更是發生了16車連撞事故。

過去一周，大熊湖迎來了本季度第一次大型降雪，其中Snow Summit降下三至四英吋大雪，讓不少滑雪愛好者躍躍欲試。大山裡銀裝素裹的景象實在美麗，但美景中也深藏陷阱。根據KTLA的報導，近日在通往大熊湖的Running Springs地區的18號公路上，有兩車相撞造成交通堵塞，還有一輛卡車猛踩煞車造成側滑至路中央，堵住了對面車道。在箭頭湖，有車子失控撞上對面掃雪車。因路面結冰，相關單位設置檢查點，要求非全驅動或四輪驅動的車輛安裝雪鏈，否則不得通行。

在加州另一滑雪聖地-太浩湖，路面情況更不容樂觀。根據TikTok上的一段視頻，1月5日，在太浩湖南部地區的一小段陡坡上，有接連兩輛車在下坡時失控撞向前面的車子，而在下面已經有十幾輛被撞的車子堆在一起。人們喊著「天哪！」驚慌失措地跑開。車子附近有被撞下來的車子碎片，一些車子的保險槓被撞掉。根據負責該地區的Douglas County警局，這起事故中，有16輛車被撞，其中包括一輛警局車輛，所幸沒有人受傷。據悉，在過去一周，太浩湖還有另外兩起汽車失控連環撞的事故。

針對路面結冰的危險駕駛情況，警方敦促民眾在前往景區前做好調查，小心駕駛。一定要按照要求，在大雪天為輪胎安裝雪鏈，避免車輛失控。

根據國家氣象局，南加州部分地區的霜凍警告還將持續至9日上午，這些地區包括聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley），卡拉巴薩斯市（Calabasas）以及西聖費南度谷（San Fernando Valley）。本周周中開始，氣溫降逐漸回暖。

在極端天氣下，氣象專家建議民眾為植物做好保暖工作，注意戶外水管破裂。可以暫時關掉水閥，避免冰凍撐破水管。

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