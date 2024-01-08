迪士尼門票全年最低價 限時推兒童和南加居民折扣票

加州迪士尼樂園。（Upslash)

對於喜愛去迪士尼 的民眾來說，現在是入手迪士尼門票的最好時機之一，迪士尼推出的兒童和南加州 居民特價門票處於全年最低價格，最便宜的年票每月僅需26元。

迪士尼門票推出的兒童優惠票每日票價為50元，可在2024年1月8日至3月10日期間在迪士尼樂園或加州冒險樂園使用。兒童折扣票包括1天、2天或3天遊玩的套票，這樣算下來三日票為150元。與目前迪士尼樂園網站上提供的2天套票270元和3天票340元相比，可謂節省一大筆錢。 根據迪士尼樂園網站，兒童一日票價格為104至179元。適合3至9歲兒童的優惠門票沒有使用限制日期，會在第一天使用後的13天後到期。 這意味著您必須在第一次訪問後的兩週時間內使用多日門票。

南加 州居民優惠票，允許當地居民購買225元的三天單樂園門票，可以在「工作日」進入迪士尼樂園或迪士尼加州冒險樂園，或購買275元的周末票，南加州居民折扣門票使用期限從即日起，持續到6月2日。「工作日」票適用於周一至周四，周末票可在周五和周末使用。與常規的迪士尼樂園門票相比，工作日的南加居民門票相對便宜，單園區折扣門票每天只要75元，相比之下，一日單園區門票價格通常為104至194元。

在暫停四個月後，Magic Key年票將於1月10日重新回歸。迪士尼樂園在去年10月將Magic Key的Inspire Key價格提至1649元，Believe Key 1249元，Enchant Key 849元，Imagine Key 499元。南加州居民可以透過分期付款方式購買Imagine Key，首付 189元後每月支付 25.84元。迪士尼樂園Magic Key通行證持有者可以享受獨家體驗、收藏紀念品、拍照機會、特別活動預售票以及會員專屬的Magic Key Terrace餐飲服務。