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強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電

洛杉磯訊
洛杉磯市中心一棵大樹被吹倒，導致上千戶居民停電。（ktla)
洛杉磯市中心一棵大樹被吹倒，導致上千戶居民停電。（ktla)

根據國家氣象局（NWS）最新消息，強風和降雨7日起襲擊南加州，對於海拔較高的地區來說，將會迎來降雪。在強風來襲下，洛杉磯市中心一處大樹7日被吹倒，導致上千戶居民停電。

NWS稱，7日晚，南加山區和山麓地帶的破壞性陣風，時速可達80哩，沿海地區的陣風可能達到每小時60哩。洛杉磯西北方向的Grapevine和Tejon Pass地區，7日晚將降下1至3吋雪，氣象官員對該地區發布冬季風暴警告。聖伯納汀諾縣（San Bernardino）山區7日也發佈冬季天氣警告。

7日晚，沿海和山谷地區降雨可能性為15%至30%，洛杉磯其他都會區降雨可能性略高。10日晚到11日，洛杉磯地區有30%到50%的可能性出現小雨和山雪。

NWS表示，冷風暴將繼續給南加州大部分地區帶來破壞性的強風。寒冷的天氣可能會持續到9日，另一個稍弱的冷風暴可能會在10日後帶來強風以及小雨。

除影響山區的冬季風暴警報外，南加州大部分地區，北至聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County），南至聖地牙哥縣，7日均發佈持續至晚7時的大風警告。

強風來襲下，洛杉磯市中心威尼斯大道（Venice Boulevard）上的一棵大樹被吹倒。洛杉磯水電局稱，由於大樹倒塌壓壞電線，導致1744戶居民斷電。截至7日上午10時，這棵樹仍舊擋住道路幾乎整個東向行駛路線，這種情況不常見。洛杉磯水電局的工作人員們在現場進行搶修，希望盡快恢復供電。

洛杉磯 南加 加州

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