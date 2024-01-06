華人亞馬遜帳戶遭盜 店鋪被關資金凍結 申訴無門

帳戶連續被盜刷，兩次收卡郵箱地址非常相似。（受訪者提供）

華人 丁先生在亞馬遜 平台上擁有一家店鋪，最近苦不堪言，綁定的銀行卡接連兩次被盜刷，導致帳戶關閉，經營的店鋪也被迫歇業；更讓他鬱悶的是，亞馬遜辦事效率不高，多個月來店鋪仍處關閉狀態，就連流動資金也被凍結，大量商品被扣亞馬遜倉庫，對此丁先生一籌莫展。

身為亞馬遜平台的店家之一，丁先生同時擁有買家、賣家兩個帳戶。買家帳戶綁定的信用卡 第一次被盜刷，發生在去年8月5日，交易內容顯示對方購買500元亞馬遜禮品卡。丁先生表示，發現銀行卡被盜刷後，趕緊通知亞馬遜客服，當天他的買家、賣家帳戶同時被關閉，這也意味著店鋪被下架，無法正常經營。

根據丁先生的陳述，因為店鋪緊急關閉，銀行卡的流動資金營業額也被凍結在帳戶裡，無法取出。此後他申訴長達一個月左右，最後帳戶解凍，店鋪恢復正常營業，但讓丁先生沒有想到的是，兩個月後，同樣的事情再次發生，而這次店鋪關閉時間更長，恢復營業遙遙無期。

第二次銀行卡被盜刷發生在10月17日，同樣用於購買亞馬遜禮品卡，這次金額是400元。根據丁先生提供的訂單記錄，兩次被盜刷都顯示禮品卡被寄送至陌生的電子信箱，兩個郵箱地址看起來非常相似，很有可能是同一人或同個團夥所為。

面對類似情況，丁先生的買家、賣家帳戶再次被凍結，網上的店又被關。丁先生表示，他按照第一次的經驗再次發起申訴，但10月21日他收到亞馬遜郵件回覆，稱帳戶關閉，店鋪所有交易取消，並指出關於此事件，亞馬遜將不再回覆任何郵件。對於這樣的答案丁先生傻眼。他表示，帳戶裡還有1000元左右的流動資金尚未取出，大量待售商品也存在亞馬遜倉庫中，店說關就關，亞馬遜還表示不再受理回覆， 那他不知道怎麼辦。

對於亞馬遜客服處理事件的態度，丁先生非常不滿，他說對方態度蠻橫，對待賣家客戶態度冷冰冰，「我是整個事件的受害者，駭客侵入導致帳戶被盜刷、被關閉，亞馬遜又對我實施二次傷害 ，導致財產進一步損失，他們沒有任何歉意，從沒有主動提及我帳戶裡面的錢、貨物該如何處理。」

丁先生同時指出，第一次帳戶被盜解封後，他第一時間更改密碼，但沒多久就發生第二次被盜，「我懷疑，亞馬遜有員工將買家資料洩露給第三方， 否則怎麼能如此輕易盜用帳號？」截至12月18日，丁先生的帳戶凍結、店鋪被關已有兩個多月，丁先生說他現在很無助，只能嘗試通過各種方式繼續聯繫客服，希望事件能得到妥善解決。

本報記者嘗試聯繫亞馬遜客服，詢問此案，截稿前尚未得到回應。

更多亞馬遜賬戶被盜專題，請關注1月7日洛杉磯報版B1專題報導