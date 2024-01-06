「舞在新年夜」演員陣容堅強 1月20及21日聖市劇院上演

舞台劇「舞在新年夜」演員陣容堅強。（本報檔案照）

美國優優劇團將於1月20日及21日在聖蓋博市大劇院演出舞台劇 「舞在新年夜」，一場英文發音，一場中文發音，全體演員和舞者均為專業人士，全劇深刻反思一年前在舞星舞社發生的槍擊案，幫助正在努力療傷止痛並且應對未來挑戰的社區。

中文組男主角林浩然，畢業於北京電影學院和紐約電影學院，曾指導索尼電影公司的影片「SLAM、索非亞的日記、Made in NBA」等多部叫好又叫座的電影。女主角李沐澐是1999年紐約華府小姐，2003年新絲路大賽北京賽區十佳，澳門 五星衛視簽約主持人、演員，歌手，同時製作過電影「Pali Road」。資深電影、電視演員，羅興華為第二男主角。

英文組的男主角 Kaidy Kuna畢業於電影學院導演戲，2002年開始演員生涯，作品包括「Harry’s Law、Chuck、We Are Men」等共70於部，演員公會會員。女主角李卉是Weat and East Player的演員，演員公會會員，戲劇和舞蹈碩士。在好萊塢擔任主角演出很多作品，包括American Ban Chinese、Veep、Good Trouble等超過80餘部作品及40餘部舞台劇的演出。

社區名主持人楊家淦擔任第二男主角，他畢業於史丹福大學 ，經濟學碩士，熱愛戲劇，演出話劇十餘部，是前方圓劇社社長。

其他參加演出的主要演員、歌星、舞蹈家和舞團還包括，伊鳳、沈澕、劉豔秋、1300的小米和老包、周正、周恩、張明、Vivian Xu、朱虹、彭天穎、李振濤、Jane Gao、Zora Luo、Lai Zhang、John Tseng、Zhi Hai Li、Kirill Nikitin、新宇舞蹈團隊、以及上百名青少年上台演出。前舞星女業主梁卓亦將親自參加演出。

時間1月20日下午7時30分（英文版），1月21日下午2時（中文版）。地址San Gabriel Mission

Play House (320 S. Mission Dr., San Gabriel)。購票可致電專線626-333-0911或626-679-8022。