橙縣和聖地牙哥僑界歡欣舉辦新年團拜

柑縣台美商會113年1月1日在橙縣華僑文教服務中心舉行「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。(橙僑中心)

迎接龍轉乾坤的新年，橙縣 、聖地牙哥 縣僑領及僑界代表2024年1月1日下齊聚橙縣華僑文教服務中心，參加由柑縣台美商會主辦的「橙縣、聖地牙哥僑界慶祝113年元旦新年團拜」。當天近百人參加團拜，大家互祝新年快樂，並祈願中華民國 國運昌隆、國泰民安。

享譽僑界的流言樂團(Gossip pop Band)當天應邀演出經典名曲，現場提供美味茶點，橙僑中心並致贈每人一份僑務委員會2024年台灣精品工藝月曆，讓出席來賓共度輕鬆而溫馨的午後時光。

今年新春元旦團拜會場爆滿，座無虛席，來賓首先齊唱中華民國國歌及美國國歌，並互祝2024年新年快樂。經文處副處長張正育祝福與會鄉親在龍年「好運攏總來」，並感謝僑團在過去一年中的充滿活力的熱烈支持。張副處長也代表洛杉磯經文處頒贈感謝狀給主辦積極推動台灣參與聯合國、大力籌辦112年雙十國慶慶典有功的團體及個人，表揚他們凝聚台僑實力的貢獻。

柑縣台美商會會長陳啟耕介紹應邀演出的流言樂團，團員都是來自台灣的流行音樂圈佼佼者，鼓手、貝斯、吉他手及音控則是在好萊塢流行音樂學院深造的台灣留學生。

流言樂團選唱了《瀟灑走一回》、《自由》、《心中無別人》等多首耳熟能詳的國台語流行樂曲，搭配《Hotel California》、《Basame Mucho》、《Moon River》等西洋金曲，令全場來賓聽得如痴如醉，沈浸在音樂激起的情感共鳴中。作曲家吳文棟現場自彈自唱創作曲《阿母的青春》，感激母親多年來默默支持他的音樂夢，遊子的心聲真情流露，更獲得滿堂喝采。

在流言樂團現場伴奏下，柑縣台美商會會長陳啟耕上台獻唱一曲動人心弦的《Hallelujah》，南加州台灣旅館業公會名譽會長汪蔚興也高歌張震嶽的名曲《愛我別走》，世華工商婦女企管協會會長張淑華演唱了《What a Wonderful World》，美妙的旋律與迷人的台風帶動起全場高昂的氣氛。橙縣、聖地牙哥縣僑領及僑界代表在祝福及樂聲之中，揭開美好、和諧「龍龍來」的新年序幕。