迎南加世華33週年慶 辦金冠頒獎禮表彰女企業家

世華南加州分會大合影，全體展望新一年的活動充滿期待。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加 州分會1月5日（週五）在洛杉磯華僑文教服務中心舉行記者會，宣布2024年系列重點活動，如第八屆「金冠獎」頒獎典禮、第33周年慶等活動，會長游蕙綾也同日介紹新一屆的理事、監事、執行委員，以及名譽理事和榮譽顧問團隊。

游蕙綾介紹到，2024年世華南加州 分會將聚焦於三大領域：AI人工智能 技術、科技醫療和新能源。協會計劃舉辦多項主題活動和交流會議，促進這些領域的發展；並將在3月2日（週六）舉辦的第八屆「金冠獎」頒獎典禮、慶祝協會成立33週年、以及第25/26屆會長交接晚宴。

游蕙綾表示，舉辦金冠獎的目的是表揚南加州傑出的女性創業家，並推薦獲獎者為全球女企業家候選人。她強調，該獎項致力於挖掘和表彰在商業界表現出色的女性，將她們的成就介紹給世界，並作為新移民創業者的榜樣。自1981年成立以來，該分會一直推動社區參與，為女性企業家提供支持和資源，世華南加分會也誠邀各界傑出女性參與此次金冠獎選拔。