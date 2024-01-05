打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

斯坦福兒童健康中心（Stanford Children's Health）呼吸病診治醫師Manisha Newaskar。（視頻截圖）

目前正值冬季，加上節假日出遊、家庭聚會增多，致使很多民眾都染上流感 或新冠。其中不少民眾都有疑惑，為何已經施打了全部新冠疫苗 ，還是得了新冠肺炎？對此，專家解釋，最新的JN.1變異毒株非常特別，目前已有的新冠疫苗，對其防疫作用微乎其微。

少數族裔媒體（EMS）5日舉辦線上討論會，邀請三位醫學專家對當下冬季流行的三種疫情 ：流感、新冠、RSV，進行解讀。其中德州農工大學全球健康研究中心生物學教授兼首席病毒學家紐曼博士（Dr. Benjamin Neuman）提到，目前新冠病例中，有約50%是JN.1毒株造成的，其特殊性使目前新冠疫苗對其幾乎沒有防禦作用。

紐曼介紹，至今研發的三種新冠疫苗，針對三種不同的新冠病毒及變種。在群體免疫以及新冠疫苗的作用下，這些種類的新冠病毒對人類幾乎已經不構成威脅。但是目前流行的JN.1新冠病毒很特別，它從人類群體免疫和新冠疫苗中「逃脫」了出來，從舊款的Omicron病毒分岔出來，產生變異，並主導了當下的新冠疫情。這在病毒史上很少見。因為一般情況下，病毒的變異是縱向的，而非從以前的病毒中再分化出新的病毒。

紐曼說，目前的新冠疫苗對JN.1病毒幾乎沒有作用，但並不代表不用施打新冠疫苗。新冠疫苗仍可以有效對抗其他新冠病毒，特別是如今三大疫情同時肆虐。

雖然根據美國疾病控制和預防中心（CDC），新冠病毒目前下落至第七大致死原因，但紐曼表示，不能忽視新冠後遺症對人類的影響，特別是目前還沒有明確結論說明影響有多大。不過有多份研究顯示，新冠患者康復後一年，患心腦血管疾病的風險有所提高，新冠患者更容易長期患下呼吸道疾病。還有研究發現，新冠康復後，有患者大腦會萎縮。紐曼表示，可能是因為新冠病毒對血管影響很大，而大腦中存在大量血管導致。

South Central Family Health 醫藥主任Jose Perez醫師介紹了感染流感、新冠以及RSV三種病毒的區別。他說，三種病毒帶來的病症很相似，單靠症狀很難診斷。目前洛杉磯縣中，RSV疫情有所降溫，新冠疫情趨於緩和，而流感則有上升趨勢。